Культ, секта или глобальная афера: связь «Песни утра» с «Невермором» раскрыли только к финалу «Уэнсдэй»

Организация «Песнь утра» с первых серий «Уэнсдэй» была окутана тайной. Именно к ней принадлежали Бьянка и её мать, сбежавшие от жестокого лидера Гидеона.

Группа преследовала беглянок, но истинные цели этого сообщества оставались загадкой. Все раскрылось лишь во втором сезоне проекта.

Чем занимались в «Песне утра»?

Изначально «Песнь утра» позиционировала себя как благотворительная организация, помогающая нуждающимся и стремящаяся сделать мир добрее. Однако со временем группа превратилась в опасную секту под управлением Гидеона. Он использовал магический голос своей жены-сирены для вербовки новых последователей, у которых отбирал деньги.

К самой Бьянке Гидеон относился практически по-отечески, видя в ней будущую преемницу матери. Он планировал, что девочка унаследует способности сирены и продолжит заманивать жертв в секту.

Переломный момент наступил, когда мать Бьянки осознала истинную сущность организации. Забрав дочь, она бежала от Гидеона, начавшего настоящую охоту на беглянок. Это вынудило героинь вести жизнь в постоянном страхе — они скрывались в дешёвых мотелях и даже на территории академии «Невермор».

Связь культа со школой

Во втором сезоне раскрывается, что Гидеон был лишь марионеткой в чужой игре. После краха актёрской карьеры он работал скромным барменом, пока не встретил Дорта — того самого агента, который якобы помогал матери Бьянки, но на самом деле готовил почву для махинаций.

Дорт предложил Гидеону роль лидера псевдо-религиозной группы, суля деньги и влияние. Так родилась секта «Песня утра», где Гидеон стал публичным лицом, а Дорт оставался в тени, дергая за ниточки.

Как именно Дорт возглавил «Невермор», остаётся загадкой. Призрак бывшего директора Лариссы Уимс намекает, что его кандидатура изначально не рассматривалась.

Вероятно, он использовал связи матери Бьянки или представил себя спасителем школы, чтобы завоевать доверие совета. Его истинная цель стала ясна позже — он планировал убедить бабушку Уэнсдэй перевести семейные фонды на содержание академии, чтобы присвоить их. А от сирен Дорт защищался особой реликвией, поэтому остановить его было сложно.

Финал культа

Бьянка использовала свои силы на бабушке Уэнсдэй, чтобы та согласилась финансировать академию. Это стало последней каплей для Гидеона, потребовавшего свою долю, но Дорт, показав истинное лицо, безжалостно устранил его.

Однако Уэнсдэй уже вышла на след. Её гениальный план привёл к тому, что невидимка Агнес похитила магический артефакт директора, лишив его защиты. В решающий момент Бьянка использовала свой голос, заставив Дорта при всех признаться в манипуляциях и преступлениях.

Разоблачённый лидер секты попытался силой вернуть контроль, но погиб в схватке. А мать Бьянки наконец обрела долгожданную свободу.

