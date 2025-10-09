Меню
Культ рушится на глазах? Зрители наконец признали, что Гарри — слабый главный герой, а не символ мужества ​​

9 октября 2025 09:25
Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Фанаты больше не могут отрицать очевидное.

Фильмы о Гарри Поттере давно превратились в почти религиозный культ — с фанатами, которые готовы защищать мальчика-волшебника до последнего дыхания. Но чем больше восторгов, тем громче звучат и голоса тех, кто не понимает, за что всей этой истории отдают статус «великой».

Ведь если отбросить магию, ностальгию и музыку Джона Уильямса, останется ли от поттерианы что-то действительно выдающееся?

«Слабый герой — сильная реклама»

Да, Гарри Поттер стал символом эпохи. Но стоит признать: даже самые преданные зрители иногда морщатся от его пассивности и вечной везучести. Как написал один из разочарованных зрителей:

«Гарри — невероятно слабый главный герой. Он не сделал ничего, чтобы заслужить любовь всех вокруг, кроме того, что на него были наложены чары его матерью», пишет notfirestarter в Сети.

И действительно, мальчик, «который выжил», спасается чаще чудом, чем характером. Каждая часть работает по одной и той же схеме — опасность, паника, внезапное вмешательство Дамблдора или случайного феникса. Да, красиво, но не честно.

Кадр из фильма «Гарри Поттер»

«Рост без роста»

Фанаты уверяют, что герои растут вместе со зрителями. Но попробуйте вспомнить, как изменился Поттер от первой до последней части? Разве что стал выше и хмурее. А один из зрителей и вовсе подытожил это так:

«Он был самоотверженным, дружелюбным и мужественным в первой части… и таким же остался в последней».

Персонаж будто застыл во времени, как восклицание, застывшее между “аваде” и “кедаврой”.

«Магия без логики»

Сюжет держится на чудесах, но сами чудеса не подчиняются никакой логике. Магия здесь работает как сценарный костыль: то спасает героя, то создаёт ему проблемы, когда сценаристу вдруг скучно, пишут фанаты. А движение лестниц в Хогвартсе давно стало символом самого мира — всё эффектно, но бессмысленно.

И всё же феномен Поттера не в его глубине, а в том, как он заставляет нас вспоминать детство. Может, поэтому мы и прощаем ему всё: и предсказуемость, и слабость, и магию, которая работает, только если в неё верить.

Ранее мы писали: Замена «Твин Пикс» от Netflix уже в топах на Rotten Tomatoes: критики называют сериал «сенсацией» и ставят 89%.

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
