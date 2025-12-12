Меню
Брагин из «Склифосовского» или Кулагин в «Скорой помощи»: в Сети, наконец, выбрали лучший медицинский хит со звездами

12 декабря 2025 15:13
Кадры из сериалов «Скорая помощь», «Склифосовский»

Мнение оказалось довольно единодушным.  

На российском телевидении жанр медицинской драмы занял прочное место в эфире. Интерес аудитории к этой теме остаётся стабильно высоким. Возможно, причина в универсальности сюжетов: они соединяют в себе остроту экшена и глубокую человеческую драму.

Среди всего ряда подобных сериалов несомненно выделяются два «долгожителя» эфира — это проекты «Скорая помощь» и «Склифосовский». Но, как считают зрители в Сети, если выбирать среди них один, то итог будет предсказуем.

8 сезон сериала «Скорая помощь»

Новые серии на НТВ стартовали недавно. Команда подстанции во главе с харизматичным Андреем Кулыгиным в исполнении Гоши Куценко сталкивается с серьёзной угрозой — теперь им предстоит бороться не только за жизни пациентов, но и за само существование своего поста.

Параллельно герои пытаются наладить жизнь за пределами санитарной машины. Ушаков и Родина погружены в решение насущного жилищного вопроса, а Ломагин всё больше увлекается написанием врачебных мемуаров. Но как бы ни складывались их личные истории, вызовы на линии «103» никто не отменял.

Врачам и фельдшерам предстоит столкнуться с чередой неординарных случаев. В их практике окажутся пациенты, чьи истории больше похожи на сюжеты триллеров: раненый из арбалета, мастер по изготовлению ножей, подростки, получившие удар током, и травмированная девушка-аниматор.

Медикам придётся оперативно обнаружить опасный тромб у знаменитого певца, спасти незрячего человека от тяжёлой аллергии и даже вмешаться в ситуацию, где подросток поверил в псевдонаучное изобретение, обещавшее ему встречу с погибшим отцом.

Кадр из сериала «Скорая помощь»

13 сезон сериала «Склифосовский»

А вот «Склифосовский» вернется на экраны только в начале 2026 года, зато сразу с 13 сезоном. Докторов ждёт новый, очень непростой этап, где профессиональные вызовы тесно переплетутся с глубокими личными потрясениями.

Начнётся всё с кадровых перемен: главврачом «Склифа» после внезапной смерти Полонского назначают Павлову. Однако это повышение не приносит ей радости, а давнее напряжение в отношениях с Кривицким только усиливается.

Но самые серьёзные бури разразятся в личной жизни. Семью Брагиных ждёт настоящее испытание: в их жизнь неожиданно возвращается бывший муж Марины. Между ним и Брагиным завязывается изматывающий конфликт, который радикально запутает и усложнит жизни главных героев.

Кадр из сериала «Склифосовский»

Какой сериал лучше

В Сети можно найти немало обсуждений зрителей, которые смотрели оба сериала. И, по их мнению, если сравнивать проекты между собой, то выигрывает только один из них.

«"Склифосовский" подинамичнее "Скорой помощи" будет. Куценко везде одинаковый — такой недотёпа. По сериалу ему сколько лет? Все с молодухами пытается подружиться. А вообще сериал реально напоминает "Санта-Барбару": Люба то с Валерой, то с Кулыгиным, Макс не может определиться», — пишут зрители.

Ранее портал «Киноафиша» писал, чем обернется возвращение бывшего мужа в новых сериях «Склифосовского».

Фото: Кадры из сериалов «Скорая помощь», «Склифосовский»
Светлана Левкина
