Куда делся Винокуров в 12 сезоне? Почему актер Сергей Барышев на самом деле ушел из сериала «Тайны следствия»

Куда делся Винокуров в 12 сезоне? Почему актер Сергей Барышев на самом деле ушел из сериала «Тайны следствия»

11 февраля 2026 20:33
Кадр из сериала «Тайны следствия»

Есть несколько версий.

Популярный телесериал «Тайны следствия» по-прежнему радует зрителей новыми сезонами. Одним из наиболее запоминающихся героев проекта был майор Владимир Винокуров, внезапно исчезнувший из сюжета в 12-м сезоне.

По сценарию, он получил повышение, однако в его личной жизни наступил кризис. Супруга Винокурова Женя, долгое время добивавшаяся его внимания и ревновавшая к Марии Швецовой, ушла от него к финну.

Официально

В телепередаче «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» было озвучено, что актер Сергей Барышев прекратил съемки из-за проблем со здоровьем у жены, а затем и у него самого. Сейчас у него остались теплые воспоминания о времени, проведенном на съемках сериала. Предложений о возвращении его персонажа не поступало. Как говорит сам Сергей, «дважды в одну реку не войдешь».

Другие предположения

Впрочем, существует версия, что у актера могли возникнуть разногласия с другими участниками съемочной группы. Однако достоверных подтверждений этой информации нет.

Что сейчас

В настоящее врем актер восстановил здоровье. Он занят другими проектами и преподает актерское мастерство детям в своей студии.

Фото: Кадр из сериала «Тайны следствия»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
