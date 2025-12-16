Уже снимают 9 сезон: почему Куценко никогда не уйдет из «Скорой помощи» — в Сети нашли этому убедительное объяснение

На НТВ завершился 8-й сезон «Скорой помощи» — одного из самых популярных медицинских сериалов в нашей стране. Несмотря на всю критику в Сети, проект по-прежнему собирает верную аудиторию, а потому будет сниматься и дальше.

Но, как считают зрители, один из ведущих актеров картины уже давно перерос рамки этого телевизионного процедурала. И речь о Гоше Куценко.

Гоша Куценко в «Скорой помощи»

Всё начиналось в 2018 году, когда проект только стартовал. Тогда российские стриминги только набирали обороты, и у актёров не было большого выбора. Поэтому появление Гоши Куценко в первых сезонах «Скорой помощи» на НТВ казалось вполне естественным.

Но времена изменились. Сейчас у звезды много ярких ролей на разных платформах.

Однако он по-прежнему остаётся в кадре медицинской драмы. Некоторые объясняют это стабильным, хотя и не рекордным, заработком. Другие считают, что он снимается здесь просто для души.

«Приходя на съемочную площадку этого сериала, он может почувствовать себя там главной звездой с большим отрывом от всех остальных — приятное чувство для любого актера», — пишет автор Дзен-канала «Мир сериалов».

9 сезон «Скорой помощи»

8 сезон «Скорой помощи» оставил после себя ощущение финала: масштабное и теплое празднование дня рождения Громова, а еще долгожданный разговор Кулыгина с Любой, во время которого он предлагает ей жить вместе.

Казалось бы за героев можно только порадоваться и отпустить. Но уже известно, что ведутся съемки 9 сезона «Скорой помощи». И герой Куценко там снова точно появится.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что обсуждение 8 сезона «Скорой помощи» вышло за пределы фан-сообществ.