В новом сериале НТВ Куценко сравнивают с Аль Пачино: рейтинг 7,9 и куча восторженных отзывов

В России снимаются немало сериалов. За последние месяцы особенно можно выделить проект «Встать на ноги». Он стартовал 5 февраля и состоял из 8 эпизодов по 45 минут.

О чем сериал

После двадцати лет в тюрьме по кличке Старый возвращается в родной город. Он узнаёт, что у него есть дочь Оля, которая находится в инвалидной коляске. У Старого также осталось незавершённое важное дело ещё с тех лет. На свободе оказался его бывший сообщник Рахимов — именно за него Старый и сел, взяв вину на себя. Рахимов, воспользовавшись награбленными деньгами, поднялся и, похоже, совершенно забыл о старом приятеле.

Участковая, которая наблюдает за Старым, приказывает ему обязательно жить вместе с дочерью. Он настойчиво пытается завоевать доверие Оли и постоянно ей помогает, но сначала она не рада появлению отца и ищет способ от него избавиться. Со временем Оля начинает видеть в его поступках человеколюбие, между ними возникает доверие, и оба приходят к выводу, что настоящая поддержка нужна в первую очередь Старому.

Почему стоит посмотреть

Прежде всего, нужно посмотреть ради актерского дуэта. Он бесподобен. Гоша Куценко и Мила Ершова создают глубокие, неоднозначные образы. Я постоянно ловила себя на том, что всматриваюсь в их диалоги. Их взаимодействие живое, напряжённое и в то же время по-человечески трогательное — за этим действительно интересно наблюдать.

Хотя завязка драматична, сериал работает как главный антидепрессант года. Я смеялась и грустила одновременно, но в итоге осталась с чувством, что не стоит сдаваться. Он учит замечать мелочи радости и вставать на ноги в любых обстоятельствах.

Проект берёт за живое актуальными темами — реабилитация, принятие себя, любовь, поиск своего места. При этом нет излишней чернухи. Всё показано просто и честно, без попыток шокировать ради эффекта.

Отдельно отмечу музыку. Она атмосферная и эмоциональная. В итоге это сериал о втором шансе — для человека, вернувшегося из тюрьмы, и для того, кто заново открывает мир, несмотря на ограничения. Мнения зрителей лишь подтверждают качество. Кстати, на «Кинопоиске» у проекта рейтинг 7.9 Это очень хороший показатель.: