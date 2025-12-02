Кто же в гареме был красивее — Махидевран или Хюррем? Историки оставили точные описания, и по ним все понятно

Но дело было не только в природной красоте.

История Османской империи любит громкие имена, но чаще всего за ними скрываются не легенды о красоте, а борьба характеров. Султан Сулейман влюбился в Хюррем настолько, что нарушил традиции, тогда как Махидевран осталась в памяти лишь как соперница. Но действительно ли одна была красивее другой?

Почему Махидевран считали эталоном красоты

Поздние османские хронисты ставили Махидевран в число первых красавиц гарема, рядом с Кёсем и Нурбану. Её черкесское происхождение играло на руку: в империи именно черкешенок считали воплощением утончённости — светлая кожа, мягкие черты, изящность в движениях. Не случайно Сулейман дал ей имя, которое можно перевести как «вечная красота».

В Манисе, где молодой шехзаде начинал свой путь, Махидевран действительно была первой женщиной в его гареме и обладала влиянием. Европейские источники тоже описывали её как очень привлекательную — без преувеличений и оговорок.

Что говорили о внешности Хюррем

Здесь оценки были сдержаннее. Венецианский посол Тревизано писал, что она «молода, но не красавица», хотя и миниатюрная, изящная, обаятельная. Современники отмечали скорее её живость, ум и остроумие, чем черты лица. Говорили, что она склонна к полноте, а рыжие волосы намекали на возможные веснушки — но всё это не умаляло её обаяния.

Важно и другое: Хюррем отбирала мать Сулеймана. В гарем шехзаде попадали только те, кто сочетал внешность с характером — иначе туда просто не допускали.

Почему выиграла именно Хюррем

Султана в «Великолепном веке» покорила не красота, а энергия. Хюррем умела рассмешить угрюмого от природы Сулеймана, отвлечь его от государственных забот и сделать дни легче. Он дал ей имя, означающее «приносящая радость», — и это не поэтическая деталь, а точная характеристика их связи.

Хюррем стала не просто наложницей, а партнером, советницей, человеком, который действительно влиял на султана. Поэтому он нарушил вековые традиции и женился на ней — шаг, который в империи был почти невозможным.

Почему красота Махидевран не помогла ей

Внешность давала старт, но не гарантию. Махидевран могла быть идеалом эпохи, но их история с Сулейманом подошла к естественному концу. Яркость характера Хюррем оказалась сильнее любой внешней привлекательности — и именно это решило исход их «соревнования».

Главный вывод

В гареме Османской империи красота была важной, но не главной валютой. Махидевран восхищались как идеалом, но легендой стала Хюррем — потому что сумела дать султану то, что ценилось больше любой внешности: радость, живость и крепкий союз.

