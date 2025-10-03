Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Кто же убил Канаэ в «Истребителе демонов»: зрителям показали этого персонажа в «Бесконечной крепости»

Кто же убил Канаэ в «Истребителе демонов»: зрителям показали этого персонажа в «Бесконечной крепости»

3 октября 2025 10:54
Кадр из аниме «Истребитель демонов»

Жизнь девушки оборвалась очень трагично.

История Канаэ Кочо — одна из самых трагичных в «Истребителе демонов». Родившись в счастливой семье вместе с младшей сестрой Шинобу, она рано потеряла родителей: демоны вырезали их прямо на глазах у детей. Тогда сестёр спас Химеджима Гёмей, будущий Столп Камня, и именно этот эпизод стал толчком к их решению вступить в ряды истребителей.

Канаэ была мягкой, светлой и необычайно доброй. Даже в битве с демонами она сохраняла человечность — создала Дыхание Цветка и учила Шинобу искать в мире красоту. Её доброе сердце проявилось и в том, как она вместе с сестрой спасла девочку Канао, превратив её в свою ученицу.

Но счастье длилось недолго. За несколько лет до основной истории Канаэ столкнулась с одним из сильнейших врагов Корпуса — Доумой, Второй Верхней Луной. В бою она получила смертельные раны.

Доума хотел поглотить её, но наступавший рассвет заставил его скрыться. Умирая в руках Шинобу, Канаэ умоляла сестру оставить охоту на демонов и жить обычной жизнью, но понимала: жажда мести сильнее.

Таким образом, Канаэ погибла от рук Доумы. Её смерть стала ключевым событием, определившим судьбу Шинобу и Канао. Позже, в Крепости Бесконечности, когда Шинобу сражалась с тем же противником, дух Канаэ появился, чтобы поддержать сестру. А после гибели Доумы обе сестры наконец-то «встретились» с родителями — уже в загробном мире.

Ранее мы писали: Придется ждать годами? Создатели «Истребителя демонов» пролили свет на даты выхода 2 и 3 частей трилогии.

Фото: Кадр из аниме «Истребитель демонов»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Мстит за Регто, но ведь он не родной: кто настоящий отец Рудо из аниме «Гачиакута» Мстит за Регто, но ведь он не родной: кто настоящий отец Рудо из аниме «Гачиакута» Читать дальше 3 октября 2025
Не только «Ванпанчмен» и «Семья шпиона»: 7 культовых аниме, которые вернутся в октябре 2025 года Не только «Ванпанчмен» и «Семья шпиона»: 7 культовых аниме, которые вернутся в октябре 2025 года Читать дальше 3 октября 2025
Вам все еще снится Эрен Йегер? Вот 5 аниме, которые разорвут душу так же, как «Атака титанов» Вам все еще снится Эрен Йегер? Вот 5 аниме, которые разорвут душу так же, как «Атака титанов» Читать дальше 2 октября 2025
4 часа 48 минут чистого кайфа: аниме «Маг воды» покорил зрителей на 9,9 баллов — но дадут ли ему 2 сезон? 4 часа 48 минут чистого кайфа: аниме «Маг воды» покорил зрителей на 9,9 баллов — но дадут ли ему 2 сезон? Читать дальше 1 октября 2025
Даже «Атака титанов» так не держала в напряжении: аниме «Блю Лок» продлили на 3 сезон, и дата выхода уже известна Даже «Атака титанов» так не держала в напряжении: аниме «Блю Лок» продлили на 3 сезон, и дата выхода уже известна Читать дальше 1 октября 2025
Даже если захочет, Amazon не сможет так просто закрыть сериал «Кольца власти»: наследники Толкина выдвинули одно условие Даже если захочет, Amazon не сможет так просто закрыть сериал «Кольца власти»: наследники Толкина выдвинули одно условие Читать дальше 4 октября 2025
«Уэнсдей» и «Алиса в Пограничье» плетутся в хвосте: в сентябрьском топе зрителей впереди 3 российские премьеры — и вот какие «Уэнсдей» и «Алиса в Пограничье» плетутся в хвосте: в сентябрьском топе зрителей впереди 3 российские премьеры — и вот какие Читать дальше 4 октября 2025
Успеете до понедельника: 5 коротких аниме-сериалов, которые легко посмотреть залпом Успеете до понедельника: 5 коротких аниме-сериалов, которые легко посмотреть залпом Читать дальше 4 октября 2025
Замена «Шерлоку» найдена: звезда нового сериала «Мегрэ» затмит даже Камбербэтча Замена «Шерлоку» найдена: звезда нового сериала «Мегрэ» затмит даже Камбербэтча Читать дальше 4 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше