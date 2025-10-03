Кто же убил Канаэ в «Истребителе демонов»: зрителям показали этого персонажа в «Бесконечной крепости»

История Канаэ Кочо — одна из самых трагичных в «Истребителе демонов». Родившись в счастливой семье вместе с младшей сестрой Шинобу, она рано потеряла родителей: демоны вырезали их прямо на глазах у детей. Тогда сестёр спас Химеджима Гёмей, будущий Столп Камня, и именно этот эпизод стал толчком к их решению вступить в ряды истребителей.

Канаэ была мягкой, светлой и необычайно доброй. Даже в битве с демонами она сохраняла человечность — создала Дыхание Цветка и учила Шинобу искать в мире красоту. Её доброе сердце проявилось и в том, как она вместе с сестрой спасла девочку Канао, превратив её в свою ученицу.

Но счастье длилось недолго. За несколько лет до основной истории Канаэ столкнулась с одним из сильнейших врагов Корпуса — Доумой, Второй Верхней Луной. В бою она получила смертельные раны.

Доума хотел поглотить её, но наступавший рассвет заставил его скрыться. Умирая в руках Шинобу, Канаэ умоляла сестру оставить охоту на демонов и жить обычной жизнью, но понимала: жажда мести сильнее.

Таким образом, Канаэ погибла от рук Доумы. Её смерть стала ключевым событием, определившим судьбу Шинобу и Канао. Позже, в Крепости Бесконечности, когда Шинобу сражалась с тем же противником, дух Канаэ появился, чтобы поддержать сестру. А после гибели Доумы обе сестры наконец-то «встретились» с родителями — уже в загробном мире.

