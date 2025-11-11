Кто же убьет Лео Бонарта в 5 сезоне «Ведьмака»: фанаты сериала гадают, а Сапковский уже давно выдал все спойлеры

В этом моменте сценаристы вряд ли отойдут от канона.

Четвёртый сезон «Ведьмака» на Netflix оставил поклонников в напряжении: Лео Бонарт, беспощадный наёмник и убийца, похитил Цири, уничтожил Крыс и стал главным антагонистом. Но для тех, кто знаком с книгами Анджея Сапковского, финал этой истории давно известен — и он обещает стать одним из самых эмоциональных моментов во всей саге.

По словам автора материала Нэйтана Джонсона, в пятом сезоне сериала будут объединены события романов «Башня Ласточки» и «Владычица Озера». Именно в последнем романе происходит развязка: Бонхарт получает заслуженное возмездие.

Кто такой Лео Бонарт

В четвёртом сезоне «Ведьмака» Лео Бонхарт стал главным антагонистом — хладнокровным охотником за головами, убившим Крыс. Он похищает девушку, и теперь между ними завязывается личная война. Бонарт — персонаж, вызывающий одновременно страх и отвращение, и зрители ждут момента, когда он получит по заслугам.

Что известно о пятом сезоне

Пятый сезон объединит события двух последних романов Анджея Сапковского — «Башня Ласточки» и «Владычица Озера». Именно во второй книге происходит финальная схватка между Цири и Бонартом. Сериал Netflix, по данным автора Нэйтана Джонсона, уже завершён и находится в постпродакшне, но точная дата выхода пока не названа.

Финальная дуэль с Цири

В книгах Цири оказывается в плену у Вильгефорца, а Геральт с друзьями отправляется на её спасение. Когда бой достигает апогея, Цири сталкивается с Бонартом один на один. Перед этим он убивает Кагира — и именно это становится точкой невозврата.

Следует финальная дуэль. Измотанная и почти отчаявшаяся, Цири побеждает своего мучителя и убивает его. После битвы она забирает ведьмачьи медальоны, снятые Бонартом с его жертв, — символический жест, показывающий, что теперь она не просто ученица, а воительница, равная Геральту.

Изменит ли Netflix исход

Сценаристы Netflix уже не раз отходили от оригинала, поэтому финал может быть слегка переработан. Но, как отмечает Джонсон, вряд ли они изменят главное — победу Цири.

«Судьба Бонарта может сложиться иначе, но конечный результат почти наверняка будет таким же», — пишет он.

Фанаты ждут выхода пятого сезона с нетерпением: эта дуэль станет не просто расплатой, а моментом взросления Цири и финальной точкой в её истории выживания.

Ранее мы писали: Пересилив себя, включила 4 сезон «Ведьмака»: Геральт с лицом Хемсворта не так уж плох, но в сериале есть другие проблемы.