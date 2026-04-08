Кто же настоящий отец Кадер в сериале «Розы и грехи»: 23 серии нас водили за нос, но наконец открыли правду

Но у фанатов до сих пор остались сомнения.

В «Розах и грехах» наконец прозвучало признание, которого зрители ждали уже давно. Тайна происхождения Кадер снова вышла на первый план, и теперь у поклонников сериала еще больше вопросов, чем ответов. Потому что правда вроде бы раскрыта, но одна важная деталь все равно не дает поставить точку.

Джихан признался, что Кадер — его дочь

В двадцать третьей серии Джихан фактически подтвердил то, о чем давно догадывались зрители. Во время разговора с Беррак он признал, что именно он является отцом Кадер. Для сюжета это по-настоящему взрывной поворот, ведь получается, что тайна, которую так долго скрывали, действительно связана с предательством внутри семьи.

Самое важное здесь даже не само признание, а страх Джихана. Он явно понимает, что если Серхат узнает правду полностью, последствия будут разрушительными. Для него это не просто семейный скандал, а настоящая катастрофа.

Серхат тоже вышел на правду

Серхат повел себя очень хладнокровно и даже хитро. Он взял телефон Джихана, после чего пришел к Беррак и снова задал ей вопрос про отцовство Кадер. Та, как и раньше, продолжила настаивать на версии с Тибетом, но потом сама же себя выдала.

Когда Беррак позвонила Джихану, трубку поднял Серхат. И именно так он услышал главное: Джихан — настоящий отец Кадер. Фактически после этой сцены сомнений почти не осталось, а финал серии только усилил напряжение, потому что Серхат тут же пересказал брату слова Беррак.

Почему у зрителей все еще есть сомнения

И все же одна важная нестыковка никуда не делась. Ранее Эбру делала тест ДНК, и по его результатам Джихан не являлся отцом Кадер. Именно поэтому часть зрителей до сих пор не спешит верить в окончательное разоблачение.

Есть несколько вариантов. Либо сценаристы намеренно запутывают публику и позже дадут объяснение, либо результаты теста были неверными, либо Джихан по какой-то причине говорит неправду даже Беррак. Но на данный момент сериал подает именно одну главную версию: отец Кадер — Джихан.