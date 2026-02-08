Меню
Киноафиша Статьи Кто же на самом деле резидент Ювель во 2 сезоне «Художника»: предателя раскрыли — но зрители не верят

Кто же на самом деле резидент Ювель во 2 сезоне «Художника»: предателя раскрыли — но зрители не верят

8 февраля 2026 11:21
Кадр из сериала «Художник»

Это может обернуться двойной интригой.

Новый сезон военного детектива «Художник» сразу берет зрителя в оборот — Москва 1946 года, тревожное послевоенное время и враг, который, как оказалось, никуда не исчез. Но главный вопрос первых серий звучит почти шепотом: кто же на самом деле резидент Ювель?

Тайный враг ближе, чем кажется

После падения Третьего рейха казалось, что война закончилась окончательно. Однако «Художник 2» быстро разрушает эту иллюзию. В столице действует хорошо организованная группа, состоящая не из уличных бандитов, а из бывших военных — людей, умеющих убивать и не задавать лишних вопросов.

Создатели грамотно подогревают интригу: зрителю показывают загадочную «железную фрау», отдающую приказы неизвестному агенту. Лицо скрыто, голос холоден — идеальная завязка для шпионской истории.

И вот сериал делает резкий поворот: в восьмой серии раскрывают человека, связанного с агентурой. Им оказывается начальник МУРа Антонов. Ход эффектный, но вызывает сомнения — слишком раннее разоблачение рискует убить интригу. А значит, велика вероятность, что настоящий Ювель всё еще остается в тени.

Персонаж, которого невозможно не замечать

На фоне большой шпионской игры неожиданно выделяется старший лейтенант Алексей Костенко — герой, вызывающий почти физическое раздражение. Его фанатичная ненависть к Сазонову затмевает здравый смысл, а вспыльчивость мешает видеть очевидное.

Костенко кажется предельно прямолинейным — тем самым «идейно деревянным» офицером, который действует раньше, чем думает. Но именно такие персонажи часто оказываются важными фигурами в сложных сюжетах. Вопрос лишь в том, осознанная ли это слепота или часть более хитрой игры.

Пока же «Художник 2» уверенно держит напряжение, передает дзен-канал «Мир современного кино». До финала сезона еще несколько серий, и очевидно одно — главная правда еще не прозвучала. А значит, зрителям остается только строить теории и внимательно ловить каждую деталь.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из сериала «Художник»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
