Кто в итоге победил в Танце Драконов? Мы знаем главный спойлер приквела к «Игре престолов»

31 октября 2025 19:06
Кадр из сериала «Дом дракона»

Финал «Дома дракона» будет очень кровавым.

Приквел «Игры престолов» от HBO «Дом дракона» погружает зрителей в одну из самых кровавых гражданских войн Вестероса, однако определить однозначного победителя в этом противостоянии практически невозможно.

Если «Игра престолов» представляла собой прямую экранизацию романов «Песнь льда и пламени», то «Дом дракона» основывается лишь на фрагменте исторической хроники Джорджа Мартина «Пламя и Кровь».

Сюжетная линия начинается с коронации Визериса Таргариена и последовательно знакомит с персонажами, которым предстоит сыграть ключевые роли в Танце Драконов. Изначальная дружба между принцессой Рейенирой и Алисентой Хайтауэр даёт трещину в момент, когда король выбирает последнюю своей супругой.

Рождение у пары трёх сыновей создаёт угрозу для Рейениры, ранее провозглашённой наследницей.

Под влиянием амбициозного отца Отто Хайтауэра и собственных обид на Рейениру, Алисента постепенно превращается из придворной дамы в ключевую фигуру политического конфликта. Её решение оспорить права падчерицы на Железный трон в пользу своего первенца Эйгона II становится точкой невозврата.

Зеленые и Черные

Во время турнира королева Алисента появляется в изумрудном наряде — фамильном цвете дома Хайтауэров. В ответ принцесса Рейенира облачается в черно-красные тона, символизирующие династию Таргариенов. Так рождаются знаменитые фракции «Зелёных» и «Чёрных».

Личная жизнь Рейениры становится предметом придворных сплетен. Вступив в брак с сиром Лейнором Веларионом, она рожает троих сыновей, хотя и сериал, и книга намекают, что их биологическим отцом является Харвин Стронг. После трагической гибели супруга принцесса заключает союз со своим дядей Дейемоном Таргариеном, укрепляя позиции «Чёрных».

Кадр из сериала «Дом дракона»

Смерть короля Визериса становится катализатором открытого конфликта. Лагерь «Зелёных» объединяет Отто Хайтауэра, его внуков, а также сира Кристона Коля и влиятельные дома Вестероса. Они защищают традиционные ценности, исключающие наследование трона по женской линии.

При этом самой Алисентой движет не столько политический расчет, сколько материнский инстинкт и убеждённость в незаконнорожденности детей Рейениры.

«Чёрные» собирают под своими знамёнами принца Дейемона, лорда Корлиса Велариона и его супругу Рейнис, а также всех отпрысков Рейениры.

Первоначальное преимущество «Чёрных» заключается в контроле над Драконьим Камнем и большем количестве драконов. Однако «Зелёные» обладают ключевым ресурсом — королевской казной и административным контролем над столицей, включая Железный Трон.

Кто победил в Танце Дракона

Танец Драконов стал «кровавой мясорубкой», практически уничтожившей легендарных существ Вестероса — из многочисленных драконов уцелели лишь четверо. Конфликт поглотил ключевых персонажей с обеих сторон: от гибели принца Дейемона до трагической судьбы королевы Хелейны и её детей.

Формальная победа досталась королю Эйгону II, который на Драконьем Камне скормил пленённую Рейениру своему дракону. Однако сам монарх получил тяжёлые увечья в сражениях, а гибель его сводной сестры не остановила её сторонников. С Севера уже выдвигалась армия лорда Старков, готовая продолжить борьбу.

Кадр из сериала «Дом дракона»

Придворные, понимая безнадёжность положения, умоляли Эйгона капитулировать. Получив отказ, они приняли судьбоносное решение — отравили измождённого короля прямо в его носилках. Это открыло путь к трону для сына Рейениры и Дейемона, провозглашённого королём Эйгоном III.

Таким образом, в этой войне не выиграл никто. Единственным утешением может служить лишь то, что линия Рейениры хотя бы продолжилась в её сыновьях, занявших Железный трон, пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

Ранее портал «Киноафиша» писал, что «Игра престолов» давно раскрыла концовку «Дома дракона».

Фото: Кадры из сериала «Дом дракона»
Светлана Левкина
