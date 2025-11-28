Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Кто в итоге был Красным Джоном в «Менталисте»: даже Патрик Джейн не смог догадаться сразу, а ведь злодея показали еще в 1 сезоне

Кто в итоге был Красным Джоном в «Менталисте»: даже Патрик Джейн не смог догадаться сразу, а ведь злодея показали еще в 1 сезоне

28 ноября 2025 20:33
Кадр из сериала «Менталист»

Главная интрига проекта раскрылась лишь позже.  

«Менталист» — детектив, построенный на искусстве чтения людей. Этот сериал подарил телевидению уникального героя — Патрика Джейна, бывшего медиума, который раскрывает преступления не с помощью улик, а через психологический анализ. Его главное оружие — наблюдательность, знание человеческой натуры и виртуозное владение искусством манипуляции.

В отличие от классических детективов, где всё решают ДНК и отпечатки пальцев, Джейн работает с тем, что невидимо глазу: мимикой, жестами, оговорками. Особое очарование сериалу придают отношения герою с агентом ФБР Терезой Лисбон. Роман на работе в итоге заканчивается настоящим хэппи-эндом.

Но до этого паре пришлось раскрыть личность серийного убийцы Красного Джона. Ведь именно этот человек лишил Джейна семьи.

История Джейна

За пять лет до начала сериала Патрик Джейн совершил роковую ошибку. На телешоу он публично высмеял маньяка по прозвищу Красный Джон, назвав его жалким и одиноким существом. В ответ убийца в ту же ночь жестоко расправился с женой и дочерью менталиста.

Эта трагедия заставила Джейна отказаться от карьеры лже-экстрасенса и присоединиться к Калифорнийскому бюро расследований. Шесть сезонов он методично преследовал убийцу, подозревая разных людей. Истинной личностью Красного Джона оказался человек, мелькнувший в кадре ещё в первом сезоне, — тот, кого никто не ожидал увидеть в этой роли.

Кадр из сериала «Менталист»

Личность Джона

Красный Джон стал главным противником Патрика Джейна. Маньяк всегда оставался на шаг впереди. Создатели сериала, возможно, черпали вдохновение в реальном преступнике Ките Хантере Джесперсоне, известном как «Убийца со смайликом».

Впервые зрители увидели Красного Джона в образе шерифа Макалистера ещё в первом сезоне. Но настоящая встреча лицом к лицу произошла лишь в финале второго сезона, когда маньяк неожиданно спас Джейна от своих же последователей.

Только тогда герой не догадывался о настоящей личности шерифа. Раскрыл он это лишь к шестому сезону.

Ранее портал «Киноафиша» писал, какой чай пьет Патрик Джейн из «Менталиста».

Фото: Кадры из сериала «Менталист»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Заклятая подруга: Эмили вытеснила Камилль не только из жизни Габриэля, но и из сериала — что случится с героиней в 5 сезоне хита Netflix Заклятая подруга: Эмили вытеснила Камилль не только из жизни Габриэля, но и из сериала — что случится с героиней в 5 сезоне хита Netflix Читать дальше 28 ноября 2025
За 7 лет до абсолютного хита «Во все тяжкие» Гиллиган снял еще один сериал: с треском закрыли после первого же сезона За 7 лет до абсолютного хита «Во все тяжкие» Гиллиган снял еще один сериал: с треском закрыли после первого же сезона Читать дальше 27 ноября 2025
Британский ответ «Тайнам следствия»: сколько сезонов в сериале «Чисто английские убийства» Британский ответ «Тайнам следствия»: сколько сезонов в сериале «Чисто английские убийства» Читать дальше 27 ноября 2025
Пеннивайз только начал: следующие сезоны «Оно» будут еще страшнее — вот о чем сказала Роуз Пеннивайз только начал: следующие сезоны «Оно» будут еще страшнее — вот о чем сказала Роуз Читать дальше 26 ноября 2025
5 сезон «Очень странных дел» уже завтра: чтобы все вспомнить перед финалом, надо пересмотреть всего эти 4 серии 5 сезон «Очень странных дел» уже завтра: чтобы все вспомнить перед финалом, надо пересмотреть всего эти 4 серии Читать дальше 26 ноября 2025
За 10 лет ничего лучше не было: авторы «Очень странных дел» признались, какие сцены любят в сериале больше всего За 10 лет ничего лучше не было: авторы «Очень странных дел» признались, какие сцены любят в сериале больше всего Читать дальше 26 ноября 2025
Обратили внимание на мэра Альбукерке в сериале «Из многих»? Это вовсе не актер, а настоящий политик (фото) Обратили внимание на мэра Альбукерке в сериале «Из многих»? Это вовсе не актер, а настоящий политик (фото) Читать дальше 24 ноября 2025
Самый старший, а такой плакса: почему в «Трех котах» Компот постоянно расстраивается Самый старший, а такой плакса: почему в «Трех котах» Компот постоянно расстраивается Читать дальше 29 ноября 2025
Как новый «Хищник» связан с «Форрестом Гампом»: если не знать, то догадаться невозможно Как новый «Хищник» связан с «Форрестом Гампом»: если не знать, то догадаться невозможно Читать дальше 29 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше