Кто в итоге был Красным Джоном в «Менталисте»: даже Патрик Джейн не смог догадаться сразу, а ведь злодея показали еще в 1 сезоне

«Менталист» — детектив, построенный на искусстве чтения людей. Этот сериал подарил телевидению уникального героя — Патрика Джейна, бывшего медиума, который раскрывает преступления не с помощью улик, а через психологический анализ. Его главное оружие — наблюдательность, знание человеческой натуры и виртуозное владение искусством манипуляции.

В отличие от классических детективов, где всё решают ДНК и отпечатки пальцев, Джейн работает с тем, что невидимо глазу: мимикой, жестами, оговорками. Особое очарование сериалу придают отношения герою с агентом ФБР Терезой Лисбон. Роман на работе в итоге заканчивается настоящим хэппи-эндом.

Но до этого паре пришлось раскрыть личность серийного убийцы Красного Джона. Ведь именно этот человек лишил Джейна семьи.

История Джейна

За пять лет до начала сериала Патрик Джейн совершил роковую ошибку. На телешоу он публично высмеял маньяка по прозвищу Красный Джон, назвав его жалким и одиноким существом. В ответ убийца в ту же ночь жестоко расправился с женой и дочерью менталиста.

Эта трагедия заставила Джейна отказаться от карьеры лже-экстрасенса и присоединиться к Калифорнийскому бюро расследований. Шесть сезонов он методично преследовал убийцу, подозревая разных людей. Истинной личностью Красного Джона оказался человек, мелькнувший в кадре ещё в первом сезоне, — тот, кого никто не ожидал увидеть в этой роли.

Личность Джона

Красный Джон стал главным противником Патрика Джейна. Маньяк всегда оставался на шаг впереди. Создатели сериала, возможно, черпали вдохновение в реальном преступнике Ките Хантере Джесперсоне, известном как «Убийца со смайликом».

Впервые зрители увидели Красного Джона в образе шерифа Макалистера ещё в первом сезоне. Но настоящая встреча лицом к лицу произошла лишь в финале второго сезона, когда маньяк неожиданно спас Джейна от своих же последователей.

Только тогда герой не догадывался о настоящей личности шерифа. Раскрыл он это лишь к шестому сезону.

