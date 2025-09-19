Кто убийца? Пять коротких детективных сериалов из России, которые точно стоит увидеть ради концовки

Российские режиссёры всё чаще выбирают формат коротких сериалов-детективов — без затянутых сюжетов.
Мы собрали пять отличных детективных историй до 12 серий с высокими оценками зрителей, финалы которых вас точно удивят.
«Ангел мести» (2024)
Офицер-подводник Андрей Корсаков, потерявший семью и свободу, возвращается под другим именем ради возмездия.
Личная драма героя переплетается с холодным расследованием, а финал заставляет задуматься о цене справедливости. Рейтинг КиноПоиска — 7,6.
«Большой дом» (2023)
Ленинград 60-х, охота КГБ за шпионом по кличке Граф. Атмосферный сериал о тайных операциях, предательстве и смертельном риске. Финал становится настоящей точкой кипения. Рейтинг КиноПоиска — 7,6.
«Шерлок в России» (2020)
Холмс оказывается в Петербурге XIX века и проверяет свои методы на улицах имперского города.
Классическая логика против новых реалий, а развязка выглядит неожиданно даже для поклонников Конан Дойла. Рейтинг КиноПоиска — 7,5.
«Научи меня жить» (2016)
Молодой психиатр помогает следствию в поиске маньяка, копирующего старые дела.
Тёмная нуарная атмосфера и психологическая дуэль врача с убийцей держат в напряжении, а концовка становится кульминацией. Рейтинг КиноПоиска — 7,5.
«Внутри убийцы» (2024)
Профайлер Зоя Волгина расследует серию жестоких преступлений в Петербурге. Маньяк бальзамирует жертв, и расследование постепенно оборачивается личным кошмаром.
Последняя серия раскрывает пугающую правду. Рейтинг КиноПоиска — 7,4.
