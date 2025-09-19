Кто убийца? Пять коротких детективных сериалов из России, которые точно стоит увидеть ради концовки

Мини-сериалы, где интрига держится до последней минуты.

Российские режиссёры всё чаще выбирают формат коротких сериалов-детективов — без затянутых сюжетов.

Мы собрали пять отличных детективных историй до 12 серий с высокими оценками зрителей, финалы которых вас точно удивят.

«Ангел мести» (2024)

Офицер-подводник Андрей Корсаков, потерявший семью и свободу, возвращается под другим именем ради возмездия.

Личная драма героя переплетается с холодным расследованием, а финал заставляет задуматься о цене справедливости. Рейтинг КиноПоиска — 7,6.

«Большой дом» (2023)

Ленинград 60-х, охота КГБ за шпионом по кличке Граф. Атмосферный сериал о тайных операциях, предательстве и смертельном риске. Финал становится настоящей точкой кипения. Рейтинг КиноПоиска — 7,6.

«Шерлок в России» (2020)

Холмс оказывается в Петербурге XIX века и проверяет свои методы на улицах имперского города.

Классическая логика против новых реалий, а развязка выглядит неожиданно даже для поклонников Конан Дойла. Рейтинг КиноПоиска — 7,5.

«Научи меня жить» (2016)

Молодой психиатр помогает следствию в поиске маньяка, копирующего старые дела.

Тёмная нуарная атмосфера и психологическая дуэль врача с убийцей держат в напряжении, а концовка становится кульминацией. Рейтинг КиноПоиска — 7,5.

«Внутри убийцы» (2024)

Профайлер Зоя Волгина расследует серию жестоких преступлений в Петербурге. Маньяк бальзамирует жертв, и расследование постепенно оборачивается личным кошмаром.

Последняя серия раскрывает пугающую правду. Рейтинг КиноПоиска — 7,4.

Сериал Год выхода Кол-во серий Рейтинг КиноПоиска Ангел мести 2024 12 7,6 Большой дом 2023 8 7,6 Шерлок в России 2020 8 7,5 Научи меня жить 2016 12 7,5 Внутри убийцы 2024 5 7,4

Также прочитайте: Не оторваться: 4 российских сериала с рейтингом выше 7,5, которые хвалят даже скептики