Кто убийца? Пять коротких детективных сериалов из России, которые точно стоит увидеть ради концовки

Кто убийца? Пять коротких детективных сериалов из России, которые точно стоит увидеть ради концовки

19 сентября 2025 20:33
«Большой дом» (2023)

Мини-сериалы, где интрига держится до последней минуты.

Российские режиссёры всё чаще выбирают формат коротких сериалов-детективов — без затянутых сюжетов.

Мы собрали пять отличных детективных историй до 12 серий с высокими оценками зрителей, финалы которых вас точно удивят.

«Ангел мести» (2024)

Офицер-подводник Андрей Корсаков, потерявший семью и свободу, возвращается под другим именем ради возмездия.

Личная драма героя переплетается с холодным расследованием, а финал заставляет задуматься о цене справедливости. Рейтинг КиноПоиска — 7,6.

Кто убийца? Пять коротких детективных сериалов из России, которые точно стоит увидеть ради концовки

«Большой дом» (2023)

Ленинград 60-х, охота КГБ за шпионом по кличке Граф. Атмосферный сериал о тайных операциях, предательстве и смертельном риске. Финал становится настоящей точкой кипения. Рейтинг КиноПоиска — 7,6.

Кто убийца? Пять коротких детективных сериалов из России, которые точно стоит увидеть ради концовки

«Шерлок в России» (2020)

Холмс оказывается в Петербурге XIX века и проверяет свои методы на улицах имперского города.

Классическая логика против новых реалий, а развязка выглядит неожиданно даже для поклонников Конан Дойла. Рейтинг КиноПоиска — 7,5.

Кто убийца? Пять коротких детективных сериалов из России, которые точно стоит увидеть ради концовки

«Научи меня жить» (2016)

Молодой психиатр помогает следствию в поиске маньяка, копирующего старые дела.

Тёмная нуарная атмосфера и психологическая дуэль врача с убийцей держат в напряжении, а концовка становится кульминацией. Рейтинг КиноПоиска — 7,5.

«Внутри убийцы» (2024)

Профайлер Зоя Волгина расследует серию жестоких преступлений в Петербурге. Маньяк бальзамирует жертв, и расследование постепенно оборачивается личным кошмаром.

Последняя серия раскрывает пугающую правду. Рейтинг КиноПоиска — 7,4.

Сериал Год выхода Кол-во серий Рейтинг КиноПоиска
Ангел мести 2024 12 7,6
Большой дом 2023 8 7,6
Шерлок в России 2020 8 7,5
Научи меня жить 2016 12 7,5
Внутри убийцы 2024 5 7,4

Также прочитайте: Не оторваться: 4 российских сериала с рейтингом выше 7,5, которые хвалят даже скептики

Фото: Кадры из сериалов «Ангел мести» (2024), «Большой дом» (2023), «Шерлок в России» (2020)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
