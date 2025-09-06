Меню
Кто убил сына генерала Любимова в «Невском»: правда, которую скрывали несколько серий

Кто убил сына генерала Любимова в «Невском»: правда, которую скрывали несколько серий

6 сентября 2025 22:00
Кадр из сериала «Невский»

Интригу тянули до последнего.

В сериале «Невский» история гибели сына генерала Геннадия Любимова стала одной из самых напряжённых и загадочных. Евгений, студент и единственный сын семьи, погибает при странных обстоятельствах, а поиски его убийц растянулись на несколько серий. Но кто же виноват?

Всё начиналось с объявления Веры Любимовой, матери Жени, которая назначила награду за помощь в поисках. К делу подключился Семёнов, а затем появился Репа — бывший сообщник Фомы. Он заявил, что знает, кто убил сына генерала, но на деле оказался лишь посредником. Репа передавал ложную информацию, чтобы получить вознаграждение, а за всей схемой стоял оперуполномоченный Кислов.

Правда открывается позже: Женю действительно убили автоподставщики. В итоге их находит Владимир Шубин и по просьбе Любимова самостоятельно расправляется с преступниками, став точку в этой трагической истории.

Главный ответ получен, но путь к нему был долгим и запутанным. «Невский» снова доказывает: здесь нет случайных линий, а цена правды порой оказывается слишком высокой.

Читайте также: «Невский» только на 6 месте: назван самый ожидаемый сериал этого сезона

Фото: Кадр из сериала «Невский»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
