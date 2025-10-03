Меню
Кто убьет Накиме в «Истребителе демонов»: хоть она и демон, ее история легко вызовет слезы

3 октября 2025 14:44
Кадр из аниме «Истребитель демонов»

Аниме не щадит зрителей даже в такие моменты.

Фанаты «Истребителя демонов» знают: Крепость Бесконечности — не просто арена финальной битвы, а живая ловушка, подчиняющаяся хозяйке Накиме. С помощью своего бива она меняла стены и потолки, запирая Истребителей демонов и не давая приблизиться к ней. Обанай Игуро и Мицури Канроджи были первыми, кто столкнулся с ней, и казалось, что Накиме раздавила их, играя пространством замка.

Но всё оказалось хитрее. Юширо — единственный демон на стороне людей, соратник Тамайо — сумел полностью подчинить сознание Накиме и захватил управление крепостью. Именно тогда началась умственная схватка: Мудзан и Юширо боролись за контроль над её телом и замком. На некоторое время баланс качнулся в сторону Юширо, и Истребители смогли продолжить бой.

Для Мудзана это стало ударом. Потеряв верного слугу и контроль над пространством, он понял, что крепость превращается в оружие против него самого. Чтобы не дать Юширо окончательно закрепиться, Мудзан принимает жестокое решение: он сам убивает Накиме, сжимая её голову и лишая жизни.

Так Накиме, безмолвная хранительница замка, погибает не от рук столпов, а от своего же повелителя. Иронично, что Мудзан предпочёл уничтожить союзника, лишь бы сохранить власть и сосредоточиться на сражении с Тандзиро и оставшимися столпами.

Анастасия Луковникова
