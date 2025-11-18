«Кто тряпло? Я не тряпло!»: зрители назвали самый яркий и любимый момент с Шибановым в «Первом отделе» — вы удивитесь

Сериал «Первый отдел» снова собирает волну зрительской любви — и, кажется, почти каждый обсуждает одно и то же: моменты с Шибановым, которые давно стали отдельным видом удовольствия от просмотра.

Кинокомпания «Триикс Медиа» спросила зрителей, что им запомнилось больше всего — и комментарии превратились в народный рейтинг харизматичных сцен.

«Шибанов везде крут!» — коротко и по делу пишет Тамара.

«Где он стрижет бандита: “Я чувствую ветер”», вспоминает Влад. Тут же отмечает и другой момент: «Он угробил машину — и у него опять права отбирают».

Илья перечисляет сразу несколько сцен: «Он всегда куда-то вляпается… А грустно — что его лишили прав и что его бросила возлюбленная».

А потом добавляет ещё одну деталь, которая стала мемом: «Как он глаза вытаращил, услышав про миллиард в квартире генерала Исакова».

Арина говорит эмоционально и без границ: «Я люблю его в любом настроении, в каждом моменте есть что-то особенное».

Ольга выбирает драму: «Как он пошёл на Антона со словами: “стреляй…”».

И тут же — бытовую классику: «Как он из ванной вышел, когда Вера дверь соседке открыла».

Станислав вспоминает фирменные реплики: «Кто тряпло? Я не тряпло! Я просто очень веселый» и «Очень хорошо, тринадцатый раз уже переводите».

Ахмат добавляет просто: «Шибанов молодец, а не мент».

И снова Влад ставит точку: «Один из самых комедийных персонажей российского кино».

Из всего этого складывается портрет героя, который одинаково легко держит драму, эмоцию и чистый комедийный разгон. Именно поэтому его моменты и превращаются в народные цитаты — смешные, яркие, острые. И, кажется, этим Шибанов давно стал больше, чем персонаж: он — душа «Первого отдела».

