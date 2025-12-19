Гринч — человек или животное? Ученые из Англии поставили точку в вопросе, который мучал зрителей 25 лет

Гринч уже настолько же прочно ассоциируется с Рождеством и Новым годом, как и Дед Мороз. А все благодаря фильму 2000 года «Гринч — похититель Рождества» с Джимом Керри в главной роли.

Именно эта яркая, эксцентричная комедия, благодаря глобальному прокату и харизме Керри, сделала образ Гринча по-настоящему всемирно узнаваемым и поп-культурным явлением. Многие люди по всему свету впервые познакомились с персонажем именно через эту экранизацию.

Но даже там, на экране, не совсем понятно, кто же такой Гринч — человек или животное. Над этой загадкой бьются и современные ученые.

Ученые о Гринче

Профессор анатомии из Университета Бристоля решила взглянуть на главного похитителя Рождества с научной точки зрения. Изучив его строение, она пришла к любопытным выводам.

По её мнению, скелет Гринча — это причудливый гибрид. Его череп сочетает в себе черты примата и собаки. Зубы особенно напоминают зубы шимпанзе.

Жёлтый цвет радужки глаз характерен для животных, хорошо видящих в темноте, вроде сов или кошек. Учёный предполагает, что и позвоночник у Гринча особенный.

«Длинный и гибкий, как у гиббона или кошки. Ходит он, на цыпочках, как эти грациозные хищники», — уточняет Люси Хайд.

Что же до мозга, то здесь тоже есть объяснение его характеру. Узкие лобные доли, судя по маленькому лбу, отвечают за недостаток самоконтроля и импульсивность. Зато хорошо развиты височные доли, отвечающие за слух и память, а также зоны, контролирующие зрение и координацию.

Таким образом, учёный пришла к выводу, что зелёный злодей — это не человек. Он представляет собой уникальную смесь черт собаки, кошки, примата и даже совы.

Сердце Гринча

Однако назвать Гринча просто животным тоже нельзя. Ключевой момент в его анатомии, который не объяснить наукой, — это его сердце. Ведь именно оно выросло в финале истории сразу на три размера.

«С биологической точки зрения такое внезапное расширение было бы катастрофой. У любого млекопитающего, включая человека, увеличенное сердце — это опасный симптом, ведущий к тяжёлым последствиям», — приводит слова Хайд DailyMail.

Но здесь это работает как прекрасная метафора. Рост сердца символизирует, что Гринч стал более открытым, добрым и способным к сопереживанию. Этот волшебный момент служит и напоминанием: вся история — всего лишь чудесная сказка, как и ее герой.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что еще в 2020 году Netflix выпустил сериал, который лучше всех рождественских ромкомов.