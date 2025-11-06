Кто такой Гаврила Шереметьев в «Джентльменах удачи»? Вот как на самом деле звали героев легендарной комедии

Их клички вы слышали сотни раз, но у героев были паспорта — и там всё гораздо интереснее.

«Джентльмены удачи» (1971) — та комедия, где зрители наизусть помнят и диалоги, и клички, и даже выражения лиц. Но вот настоящие имена персонажей знают далеко не все.

Разбираемся, кто на самом деле скрывался за привычными прозвищами.

Трошкин

Евгений Леонов исполнил роль Евгения Ивановича Трошкина, тихого, порядочного заведующего детсадом. Он — единственный герой, чьи имя и фамилия на экране совпадают с паспортными. Все остальные живут под кличками.

Хмырь

Георгий Вицин играет Хмыря — мелкого, но хитроватого сообщника банды. Именно его настоящие документы в фильме показывают нам имя: Гаврила Петрович Шереметьев.

Косой

Савелий Крамаров — тот самый Косой, вспыльчивый, эмоциональный, но по-своему трогательный персонаж. По паспорту он Фёдор Петрович Ермаков.

Василий Алибабаевич

Раднэр Муратов сыграл одного из самых обаятельных героев — Василия Алибабаевича Алибаба. Его имя настолько звучное и оригинальное, что кличка не нужна.

Доцент

По документам Доцент — Александр Александрович Белый.

Также прочитайте: Сколько лет было актерам в «Джентльменах удачи»? Леонову – 45, а Видов, оказывается, был сильно моложе