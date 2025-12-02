Кто стоит за Ильей, Добрыней и Алешей: имена жен ботагырей, которые вы точно слышали, но, возможно, забыли

А ведь без них точно бы все развалилось!

Мультфильм «Три богатыря» давно стали семейной классикой, но зрители возвращаются к ним не только ради подвигов. В тени богатырского геройства стоят те, кто удерживает эту вселенную на быте, заботе и здравом смысле. И да — речь о трёх девушках, которых знают не хуже самих витязей.

Кто они — опора богатырской троицы

У Алёши Поповича — Любава, живая, смелая и прямолинейная. Она первая скажет правду в лицо, первая бросится помогать и последняя сдастся. Именно Любава задаёт темп — и рядом с ней Алёша не просто герой, а обычный парень, который иногда тоже ошибается.

Добрыня Никитич давно и верно связан с Настасьей — спокойной, рассудительной боярышней, которая умеет держать дом, удерживать мужа в рамках и поддерживать порядок не хуже любого советника князя. Настасья — редкий персонаж, который может не повышать голос, но услышат все.

А у Ильи Муромца — Аленушка, воплощение мягкой силы. Она не давит, не спорит, не устраивает бурю — просто делает так, что даже богатырская голова начинает работать яснее. С Аленушкой Илья помнит, ради чего вообще совершает подвиги.

В этих трёх образах — весь спектр русской сказочной женственности: огонь, порядок и тишина, которые вместе создают ту самую крепость, куда богатырям всегда есть куда вернуться.

Читайте также: Вышел свежий трейлер «Три богатыря и свет клином» — и, кажется, нас ждет сразу три будущих младенца в кадре (видео)