Кто стал новой Рипли в сериале «Чужой: Земля»: это не Венди, как подумали зрители

С самого анонса «Чужого: Земля» фанаты гадали, кто станет «новой Рипли». Казалось, что ею будет Венди — гибрид человека и синтетика, сильная героиня, которой не страшно встретиться с ксеноморфом лицом к лицу.

Но свежие серии доказали обратное: настоящий наследник Эллен Рипли здесь — Морроу, и его история куда ближе к классическому образу, чем кажется на первый взгляд.

Почему Венди — не Рипли

Да, Венди внешне и драматургически подходит под привычный архетип «последней девушки»: сильная, живучая, готовая к борьбе. Но одно важное отличие перечёркивает все параллели — Венди не человек до конца.

Она гибрид, ей не грозит та же уязвимость, что определяла Рипли. У неё нет страха перед смертью, а значит — нет того внутреннего напряжения, которое делало Рипли культовой фигурой в жанре хоррора и научной фантастики.

Морроу и Рипли: зеркальное сходство

Совпадений между Морроу и Рипли слишком много, чтобы это было случайностью. Оба работали «на корпорацию», соблюдали строгие протоколы безопасности и оказались последними выжившими на своих кораблях — Рипли на «Ностромо», Морроу на USCSS «Мажино».

И у обоих есть личная трагедия: они потеряли дочерей, пока были далеко от дома. Рипли не успела вернуться к Аманде, а Морроу сознательно оставил Эстель на 65 лет.

Эта боль и чувство вины пронизывают их истории, превращая их в героев не только борьбы, но и личной катастрофы.

Мрачная тень Рипли

Но если Рипли всегда оставалась на стороне людей, сражаясь за спасение даже ценой собственной жизни, Морроу — её мрачное отражение. Он клянётся в преданности Weyland-Yutani, готов жертвовать чужими жизнями ради корпорации и даже манипулирует ребёнком ради возврата овоморфов.

То, что Рипли делала ради защиты Ньют, Морроу переворачивает в тёмное зеркало — угроза и давление вместо заботы и самопожертвования.

Итог

В «Чужом: Земля» зрители получили не новую Рипли в лице Венди, а более сложную фигуру — Морроу. Он словно показывает, какой могла бы стать Эллен, если бы выбрала сторону корпорации и отказалась от человечности.

Это страшнее любого ксеноморфа: увидеть в человеке не героя, а антагониста, который шаг за шагом идёт по тому же пути, но в обратном направлении.

Ранее мы писали: На Amazon Prime Video есть целая коллекция крутых криминальных сериалов: выбрали 5 лучших из них.