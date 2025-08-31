Кто слабее Т-1000 и почему Т-800 идеален: рейтинг всех 8 моделей «Терминатора»

От первых примитивных машин до культового киборга.

С момента выхода «Терминатора» (1984) франшиза Джеймса Кэмерона представила зрителям восемь моделей киборгов.

Одни выглядели устрашающе, но были бесполезны для скрытных операций, другие — стали символами научной фантастики. Дзен-канал «Джедай из Шира» составил рейтинг всех моделей — от слабых к совершенству, рассказываем о них.

Т-1 — эффектно, но грубо

Появившийся в картине «Терминатор 3: Восстание машин» (2003), Т-1 создан для зачистки поля боя.

Массивный, на гусеницах, вооружённый до зубов, но слишком примитивный для внедрения среди людей.

Т-600 — первые шаги к маскировке

Скайнет попытался сделать киборга похожим на человека, скрыв металлический скелет под резиновой кожей. Но грубые черты лица и неестественная походка быстро выдавали машину.

Киборга показали в сериале «Хроники Сары Коннор» и в фильме «Терминатор: Да придёт спаситель».

Т-900 — незаметный агент

Впервые показанный в сериале «Хроники Сары Коннор», Т-900 стал прорывом: способен имитировать эмоции и вести себя как человек.

Некоторые модели даже не подозревают, что они — машины.

Rev-9 — разделяй и властвуй

Из «Тёмных судеб» (2019). Может делиться на два независимых киборга, менять форму и имитировать людей. Но холодная манера поведения лишает его харизмы Т-1000.

Т-Х — первый терминатор-женщина

Модель из «Терминатора 3» сочетает способности Т-1000 и огневую мощь встроенного оружия. Однако сценарий не раскрыл потенциал женского образа — концепция осталась поверхностной.

Т-850 — усовершенствованный убийца

Версия Т-800 из третьего фильма. Улучшенные батареи, броня и понимание человеческой психологии делают его одним из самых сбалансированных терминаторов.

Т-1000 — машина-хамелеон

Из «Судного дня» (1991). Жидкий полиалюминий, абсолютная маскировка, запоминающаяся игра Роберта Патрика — Т-1000 навсегда вошёл в историю кино.

Т-800 — идеальный символ

Арнольд Шварценеггер в «Терминаторе» стал лицом франшизы. Т-800 — единственный, кто смог быть и безжалостным убийцей, и защитником. Его харизма, драматическая дуга и культурное влияние сделали модель культовой.

Также прочитайте: Зрители не обращали внимания на глаза Голлума — напрасно: в них есть подсказка от режиссера «Властелина колец»