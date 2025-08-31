Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Кто слабее Т-1000 и почему Т-800 идеален: рейтинг всех 8 моделей «Терминатора»

Кто слабее Т-1000 и почему Т-800 идеален: рейтинг всех 8 моделей «Терминатора»

31 августа 2025 07:58
Кадр из фильма "Терминатор"

От первых примитивных машин до культового киборга.

С момента выхода «Терминатора» (1984) франшиза Джеймса Кэмерона представила зрителям восемь моделей киборгов.

Одни выглядели устрашающе, но были бесполезны для скрытных операций, другие — стали символами научной фантастики. Дзен-канал «Джедай из Шира» составил рейтинг всех моделей — от слабых к совершенству, рассказываем о них.

Т-1 — эффектно, но грубо

Появившийся в картине «Терминатор 3: Восстание машин» (2003), Т-1 создан для зачистки поля боя.

Массивный, на гусеницах, вооружённый до зубов, но слишком примитивный для внедрения среди людей.

«Терминатор 3: Восстание машин» (2003)

Т-600 — первые шаги к маскировке

Скайнет попытался сделать киборга похожим на человека, скрыв металлический скелет под резиновой кожей. Но грубые черты лица и неестественная походка быстро выдавали машину.

Киборга показали в сериале «Хроники Сары Коннор» и в фильме «Терминатор: Да придёт спаситель».

Т-600

Т-900 — незаметный агент

Впервые показанный в сериале «Хроники Сары Коннор», Т-900 стал прорывом: способен имитировать эмоции и вести себя как человек.

Некоторые модели даже не подозревают, что они — машины.

Т-900

Rev-9 — разделяй и властвуй

Из «Тёмных судеб» (2019). Может делиться на два независимых киборга, менять форму и имитировать людей. Но холодная манера поведения лишает его харизмы Т-1000.

Rev-9

Т-Х — первый терминатор-женщина

Модель из «Терминатора 3» сочетает способности Т-1000 и огневую мощь встроенного оружия. Однако сценарий не раскрыл потенциал женского образа — концепция осталась поверхностной.

Т-Х

Т-850 — усовершенствованный убийца

Версия Т-800 из третьего фильма. Улучшенные батареи, броня и понимание человеческой психологии делают его одним из самых сбалансированных терминаторов.

Т-800

Т-1000 — машина-хамелеон

Из «Судного дня» (1991). Жидкий полиалюминий, абсолютная маскировка, запоминающаяся игра Роберта Патрика — Т-1000 навсегда вошёл в историю кино.

Т-1000

Т-800 — идеальный символ

Арнольд Шварценеггер в «Терминаторе» стал лицом франшизы. Т-800 — единственный, кто смог быть и безжалостным убийцей, и защитником. Его харизма, драматическая дуга и культурное влияние сделали модель культовой.

Также прочитайте: Зрители не обращали внимания на глаза Голлума — напрасно: в них есть подсказка от режиссера «Властелина колец»

Фото: Кадры из картин «Терминатор», «Судный день», «Терминатор 3», «Тёмные судьбы», «Хроники Сары Коннор»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
12 комментариев
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле? Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле? Читать дальше 29 сентября 2025
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей «Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей Читать дальше 29 сентября 2025
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Читать дальше 29 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Читать дальше 29 сентября 2025
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы «Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы Читать дальше 29 сентября 2025
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше