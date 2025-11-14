Кто сказал, что «Невский» не смогут превзойти? НТВ делает ставку на «Лешего» — уникальные кадры со съемочной площадки уже в Сети

Кинокомпания «Триикс Медиа» поделилась уникальными кадрами со съёмочной площадки сериала «Леший» — одного из самых ожидаемых проектов 2025 года.

Это история бывшего опера Сергея Гранина, который после тяжёлой личной драмы уходит в глухую деревню, но снова оказывается втянут в расследования.

Кто такой Леший

Сергей Гранин (Евгений Терских) однажды спас напарника во время операции, но сам получил тяжёлое ранение. Пока он боролся за жизнь, жена ушла к тому самому напарнику, забрав дочь. Гранин уехал в деревню Остров и стал инспектором по охране леса, заработав прозвище Леший за нелюдимость и резкий характер.

«Мы подобрали прекрасный актёрский состав: Евгений Терских, Владимир Маслаков, Анна Королева, Олег Жилин, Полина Шубарева, Богдан Гудыменко, Татьяна Трунова, Сергей Интяков и Максим Кисин. Впереди нас ожидает долгий путь, но уже сейчас получается обаятельная приключенческая история», — рассказывает Александр Колесник, режиссёр-постановщик.

Конфликт прошлого и настоящего

Несмотря на попытки жить в тишине, герой всё равно помогает местному участковому в расследованиях. Ситуация резко меняется, когда новым начальником полиции оказывается Юра Дымов — бывший друг, ради которого Гранин когда-то рисковал жизнью. Вместе с ним в деревню возвращаются Мария и взрослая Олеся, и Гранину приходится заново выстраивать отношения с дочерью.

Производство и премьера

Съёмки «Лешего» проходили в Ленинградской области и Курортном районе Петербурга. Производством занимается компания «Триикс Медиа» по заказу НТВ, режиссёр — Александр Колесник. Сценарий написали Дмитрий Белоусов и Александр Горский. В первом сезоне запланировано 30 серий, премьера ожидается в 2025 или начале 2026 года.

