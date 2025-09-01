Меню
Кто сдал Васю Векшина банде «Черная кошка» и почему его раскололи быстрее, чем Шарапова? Всего одна ошибка, стоившая жизни

1 сентября 2025 14:15
Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя»

Матерый сыщик всего не продумал.

В легендарном сериале «Место встречи изменить нельзя» есть сцена, которая до сих пор вызывает споры. В первой серии опытный оперативник Вася Векшин, на счету которого девять раскрытых преступлений, внедряется в банду «Чёрная кошка».

Он идёт на задание, но погибает — преступники быстро понимают, что перед ними человек из милиции. Спустя несколько серий в ту же банду попадает Володя Шарапов — и, в отличие от Васи, выживает. Почему же матерого сыщика раскололи, а молодого Шарапова приняли за своего?

Ошибка без страховки

Первая разница в деталях операции. За Шараповым, когда тот шёл на встречу с лже-Аней, закрепили хвост в лице ворёнка Промокашки. Это позволяло контролировать ситуацию и вовремя заметить опасность. А вот Вася работал без такой подстраховки. Если бы кто-то из «Черной кошки» следил за ним, увидел бы милиционеров поблизости и сразу понял бы, что это ловушка.

Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя»

Репутация сыграла против

Есть ещё один важный нюанс: Вася Векшин был из Ярославля. Всего пара сотен километров от Москвы, а значит, вполне мог быть известен местным уголовникам. Вполне вероятно, что кто-то из банды просто узнал его в лицо или слышал о нём от знакомых. Для Шарапова такой угрозы не было — он был новичком в Москве и неизвестным для криминального мира.

Подозрения внутри банды

Фокс, один из лидеров «Чёрной кошки», уже знал, что Сенька Тузик работает на милицию. И если Тузик «двойной агент», то вся операция могла показаться подозрительной. Когда Вася появился на встрече, Есин и остальные наверняка были настороже. Убийство последовало мгновенно, без сомнений.

Вердикт

Бандиты были готовы к тому, что Векшин — подставной. Их предупредили связи, сыграла роль и его известность, и неудачно выбранная тактика. А вот Шарапову повезло: он оказался в логове не по своей воле, выглядел правдоподобно и сумел сыграть роль случайного пленника, пишет автор Дзен-канала «Горожанин о кино».

В итоге судьба Векшина стала первым тревожным звонком для Жеглова и его команды: против «Чёрной кошки» играли противники, которые всегда были на шаг впереди.

Писали также: По одному слову Аня поняла, что Шарапов — стукач: сцена в «Место встречи изменить нельзя», которую многие не замечают годами

Фото: Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя»
Екатерина Адамова
