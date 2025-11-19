Меню
Кто посмеет бросить вызов Грю и желтым милашам? Главный злодей «Миньонов 3» оказался тем, кого герой хотел забыть навсегда

19 ноября 2025 10:52
Кадр из фильма «Миньоны»

До премьеры еще больше года, но фанаты готовы ждать.

В новом фильме «Миньоны 3» снова будет бардак, хаос и много жёлтого цвета. Но на этот раз история держится не столько на проделках миньонов, сколько на одной фигуре — на человеке, который знает Грю лучше других и мечтает разрушить его жизнь точнее любого лазера.

И пока в Сети обсуждают слухи про Голливуд, драконов и загадочную «настолку», главное остаётся неизменным: злодей здесь будет особенный.

Кто он — новый враг Грю?

В центре сюжета появляется доктор Виктор Вайл — харизматичный псих с дипломом, прежний соперник Грю и будущая головная боль всей вселенной, пишут источники в Сети. Тот самый человек, который когда-то мечтал стать злодеем номер один, но остался в его тени.

Теперь Виктор возвращается — с планом, который может разнести не только карьеру Грю, но и мир, если миньоны снова что-нибудь не перепутают (что, конечно же, случится).

Вайл — не просто учёный, а ходячая фабрика катастроф: ум, амбиции, армия роботов и навязчивая идея доказать, что Грю — ошибка судьбы. Его изобретения способны менять ход событий быстрее, чем миньон успевает сказать «банана».

Кадр из фильма «Миньоны»

Миньоны против гения? Смешно даже звучит

Когда Виктор начинает захватывать рынок зла, Грю занят построением собственной империи — настолько занят, что даже не замечает, что миньоны чувствуют себя забытыми. И вот этот отряд жёлтых комков энергии сам решает остановить нового конкурента.

Как всегда, план обречён: миньоны срывают операции, случайно взрывают лаборатории, пробираются в логово Виктора через вентиляцию, где застревают группами. Но именно в этом хаосе и раскрывается правда — их сила не в умении быть злодеями, а в умении быть вместе.

Главным злодеем «Миньонов 3» станет доктор Виктор Вайл — идеальный антагонист для Грю: умный, обиженный и опасный. А значит, хаоса будет ровно столько, сколько мы любим.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 3 самых глупых ляпа в мультфильме «Гадкий я».

Фото: Кадр из фильма «Миньоны»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
