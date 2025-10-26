Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Кто похищал девочек в сериале «Трасса»: преступник годами скрывался под маской ангела

Кто похищал девочек в сериале «Трасса»: преступник годами скрывался под маской ангела

26 октября 2025 16:40
Кадр из сериала «Трасса»

Этот проект был высоко оценен зрителями.

Психологический триллер «Трасса» (2024) Душана Глигорова начинался как детектив о похищениях, а закончился мрачной историей о насилии, лицемерии и чудовищах, прячущихся под видом спасателей. Роль следователя Эльвиры Бараевой исполнила Анна Михалкова, и именно через её взгляд зритель проходит путь от обычного расследования к страшной правде.

Две линии, одна трагедия

Сюжет строится вокруг двух, на первый взгляд, не связанных событий:

  • 13-летняя Вита Демченкова (Василиса Немцова) расстреливает родителей и пытается покончить с собой;
  • приёмная дочь судьи Светланы Незнамовой (Карина Разумовская) — Кира — внезапно исчезает, пытаясь найти своих биологических родителей.

Следователь Бараева постепенно понимает, что обе истории сходятся в одной точке — на безымянной трассе, где годами пропадают девушки.

Кто стоял за убийствами и похищениями

Главным злодеем оказывается Андрей Тиль (Семён Серзин) — уважаемый в городе глава поискового отряда «Ангел». Он организовывал похищения девушек, продавал их в сексуальное рабство и тщательно скрывал следы под прикрытием «спасателя».

Шокирующее открытие финала — Тиль был биологическим отцом Киры, той самой девочки, которую он сам же и похитил. Много лет назад он изнасиловал её мать — судью Светлану Незнамову.

Таким образом, жертва и преступник оказались связаны родством, а весь сериал — не просто о маньяке, а о цикле насилия, передающемся через поколения и покрываемом властью.

Почему это важнее, чем просто разгадка

«Трасса» — не классический «who done it», где всё сводится к поиску убийцы. Это история о том, как зло становится системой: когда полиция бездействует, чиновники защищают своих, а травмированные дети вырастают в людей, не верящих в спасение.

Финал не даёт облегчения — только ощущение, что правда страшнее любой выдумки.

Ранее мы писали: Книголюбы ждали этот момент годами, и вот он настал: 5 экранизаций культовых романов, которые выйдут в 2025 году.

Фото: Кадр из сериала «Трасса»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Два месяца учил «штандартенфюреров» и напрасно: кто озвучил Гелу Месхи в сериале «Берлинская жара» Два месяца учил «штандартенфюреров» и напрасно: кто озвучил Гелу Месхи в сериале «Берлинская жара» Читать дальше 26 октября 2025
«Миша Шибанов догоняет и делает это хорошо»: Триикс Медиа раскрыла уникальные кадры со съемок «Первого отдела-5» (фото) «Миша Шибанов догоняет и делает это хорошо»: Триикс Медиа раскрыла уникальные кадры со съемок «Первого отдела-5» (фото) Читать дальше 26 октября 2025
Этого героя «Лихих» сложно забыть, а ведь в реальности его не существовало: кто такой Моисей Этого героя «Лихих» сложно забыть, а ведь в реальности его не существовало: кто такой Моисей Читать дальше 25 октября 2025
Зрители расставили все по местам: какие сезоны «Мосгаза» стали шедевром, а какие хочется забыть — от лучшего к лучшему с рейтингами от 7,4 до 8,1 Зрители расставили все по местам: какие сезоны «Мосгаза» стали шедевром, а какие хочется забыть — от лучшего к лучшему с рейтингами от 7,4 до 8,1 Читать дальше 25 октября 2025
«Не успел моргнуть — все, финал. И хочется еще»: фанаты жарко обсуждают концовку «Ронина-2» и требуют продолжения «Не успел моргнуть — все, финал. И хочется еще»: фанаты жарко обсуждают концовку «Ронина-2» и требуют продолжения Читать дальше 25 октября 2025
Когда выйдет последняя серия 2 сезона «Лихих»? Называем точную дату — финал обещает быть громким и беспощадным Когда выйдет последняя серия 2 сезона «Лихих»? Называем точную дату — финал обещает быть громким и беспощадным Читать дальше 25 октября 2025
Семейная империя трещит по швам: тизер 2 сезона «Золотого дна» показал, кто пойдет на дно первым (видео) Семейная империя трещит по швам: тизер 2 сезона «Золотого дна» показал, кто пойдет на дно первым (видео) Читать дальше 25 октября 2025
Маковецкий в роли Брежнева хорош, но что с исторической точностью? Сериал «Дорогой Вилли» зашел мощно и со спорами Маковецкий в роли Брежнева хорош, но что с исторической точностью? Сериал «Дорогой Вилли» зашел мощно и со спорами Читать дальше 25 октября 2025
Город Любимов, которого нет на карте: где на самом деле снимали российский сериал «Уловки разума» Город Любимов, которого нет на карте: где на самом деле снимали российский сериал «Уловки разума» Читать дальше 24 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше