Кто похищал девочек в сериале «Трасса»: преступник годами скрывался под маской ангела

Психологический триллер «Трасса» (2024) Душана Глигорова начинался как детектив о похищениях, а закончился мрачной историей о насилии, лицемерии и чудовищах, прячущихся под видом спасателей. Роль следователя Эльвиры Бараевой исполнила Анна Михалкова, и именно через её взгляд зритель проходит путь от обычного расследования к страшной правде.

Две линии, одна трагедия

Сюжет строится вокруг двух, на первый взгляд, не связанных событий:

13-летняя Вита Демченкова (Василиса Немцова) расстреливает родителей и пытается покончить с собой;

приёмная дочь судьи Светланы Незнамовой (Карина Разумовская) — Кира — внезапно исчезает, пытаясь найти своих биологических родителей.

Следователь Бараева постепенно понимает, что обе истории сходятся в одной точке — на безымянной трассе, где годами пропадают девушки.

Кто стоял за убийствами и похищениями

Главным злодеем оказывается Андрей Тиль (Семён Серзин) — уважаемый в городе глава поискового отряда «Ангел». Он организовывал похищения девушек, продавал их в сексуальное рабство и тщательно скрывал следы под прикрытием «спасателя».

Шокирующее открытие финала — Тиль был биологическим отцом Киры, той самой девочки, которую он сам же и похитил. Много лет назад он изнасиловал её мать — судью Светлану Незнамову.

Таким образом, жертва и преступник оказались связаны родством, а весь сериал — не просто о маньяке, а о цикле насилия, передающемся через поколения и покрываемом властью.

Почему это важнее, чем просто разгадка

«Трасса» — не классический «who done it», где всё сводится к поиску убийцы. Это история о том, как зло становится системой: когда полиция бездействует, чиновники защищают своих, а травмированные дети вырастают в людей, не верящих в спасение.

Финал не даёт облегчения — только ощущение, что правда страшнее любой выдумки.

