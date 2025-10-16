Меню
Киноафиша Статьи Кто пел Чунга-Чангу? Куда стрелял Волк? Наш тест о советских мультах ненадолго вернет вас в лето — если ответите на 5/5

16 октября 2025 16:40
Кадр из мультсериала «Ну, погоди!», мультфильма «Катерок»

Ненадолго отдохните от тревожных новостей и вспомните классику.

На дворе середина октября – дождь, шарфы, чай с лимоном. Но давайте честно: немного грустно без лета. Без детства. Без запаха раскалённого асфальта, липких ладоней от мороженого и тех самых беззаботных дней, когда по телевизору шли мультики, в которых солнце светит всегда.

Именно туда зовёт наш новый тест – в советское лето. В мир, где Волк гоняется за Зайцем под крики «Ну, погоди!», а песенка про Чунга-Чангу мгновенно поднимает настроение, даже если за окном серо и слякотно. Помните, кто её пел?

Или как звали одного из героев «Дудочки и кувшинчика»? А угадаете любимый мультик всего по двум предметам из него?

Этот тест – не только проверка памяти, но и тёплая прогулка по двору, где всё по-прежнему яркое и простое. Проверьте, сколько вы помните из тех солнечных историй, и убедитесь: лето никуда не делось – оно просто спряталось в старых мультфильмах.

Фото: Кадр из мультсериала «Ну, погоди!», мультфильма «Катерок» (1970)
Алексей Плеткин
