Кто она — Фюлане-хатун? Женщину, подарившую Сулейману сына еще до Хюррем, не показали в «Великолепном веке»

Все знают историю любви Сулеймана и Хюррем в сериале «Великолепный век», следили за интригами Махидевран и судьбой Михримах. Но мало кто слышал о Фюлане-хатун — первой возлюбленной султана, которая подарила ему сына и дочь и занимала сердце повелителя задолго до прихода Хюррем.

Первая любовь шехзаде

Когда Сулейману исполнилось 17 лет, его назначили наместником в Кафу. Мать, Хафса-султан, решила, что пришло время подумать о наследниках. Именно тогда в его жизни появилась четырнадцатилетняя Фюлане — девушка неизвестного происхождения. Историки спорят, была ли она албанкой, гречанкой из Смирны или пленницей крымских татар, но одно известно точно: она покорила сердце юного шехзаде.

В 1513 году Фюлане родила Сулейману первого сына, Махмуда, и получила почётное звание баш-кадын — «первой наложницы». Нарушив строгий дворцовой протокол, султан позволил ей родить второго ребёнка — дочь Фатьму. Такой шаг говорит о том, что его чувство к ней было не просто увлечением, а настоящей любовью.

Время перемен

В 1520 году Сулейман взошёл на трон, но его счастье омрачилось трагедией: вскоре умер Махмуд, а вместе с ним ушли мечты Фюлане о высоком статусе при дворе. Влияние перешло к Махидевран, матери выжившего Мустафы. Фюлане постепенно отошла в тень, но сохранила уважение султана и продолжила жить в гареме, уже не претендуя на роль фаворитки.

Судьба Фатьмы и Фюлане

О жизни Фатьмы известно мало. По одной версии, она никогда не вышла замуж и провела жизнь в Старом дворце, позже переехав в Топкапы вместе с гаремом. По другой — связала судьбу с легендарным архитектором Мимаром Синаном и родила ему детей, пишет автор Дзен-канала «Азербайджан - страна огней».

Фюлане же оставалась в Эдирне, вдали от столичных интриг. Она и её дочь скончались примерно в одно время — в 1550 году, но в разных городах. Сулейман проявил к своей первой возлюбленной редкую для гарема милость: он не заточил её в Старом дворце, а позволил жить свободной жизнью.

История Фюлане-хатун напоминает, что до появления Хюррем и громких дворцовых интриг была другая женщина, которая первой завладела сердцем повелителя и подарила ему наследника.

