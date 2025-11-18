Меню
Кто обошел «Триггер» и «Метод»? Неожиданный лидер рейтингов Первого канала — в главный ролях великолепный Юра Боисов

18 ноября 2025 17:38
Кадр из сериала «Отчий берег»

Сериал находится на 24 месте в ТОП-250 лучших сериалов.

Последние месяцы зрители яростно спорят, какой сериал, созданный для Первого канала, по-настоящему заслуживает первое место. «Триггер» и «Метод» долгие годы считались недосягаемыми лидерами, собирали миллионы оценок и держали планку.

Но неожиданно появился проект, который тихо, без лишнего шума, взял и обошёл обоих. И именно он сегодня возглавляет народный рейтинг Кинопоиска.

Неожиданный лидер — «Отчий берег»

Военная семейная сага 2017 года получила оценку 8,5 при 367 007 голосах и стала главным открытием. История семьи Морозовых — двух братьев и двух сестёр — разворачивается на фоне трагедии целой страны.

Война ломает судьбы, любовь проходит через испытания, а редкие моменты счастья становятся особенно хрупкими. Юра Борисов и актёрский ансамбль тащат историю на честности и живой эмоции — без пафоса, без фальши (24 место в ТОП-250).

Второе место занимает «Триггер»

8,5 и почти два миллиона оценок. Артём Стрелецкий — психолог, который работает шоком: ломает защитные конструкции, выводит пациентов на чистую воду и действует там, где другие специалисты только разводят руками. Именно эта жёсткая методика и сделала сериал феноменом — его обсуждают годами (49 место в ТОП-250).

Третьим идёт «Метод»

8,4 и почти миллион голосов. Родион Меглин — следователь, который чувствует маньяков так точно, словно знает их лично. Но чем глубже зритель погружается в его работу, тем сильнее становится тревога: он гений или монстр? Именно эта двусмысленность и держит «Метод» в верхних строчках рейтингов

Итог

То, что три абсолютно разных по стилю и темпераменту проекта соревнуются за лидерство, говорит только об одном: зритель устал от однотипных историй и выбирает честные, сильные, эмоционально прожитые сериалы.

И «Отчий берег», вышедший тихо и без громких PR-кампаний, неожиданно стал примером того, как качественная история может переиграть даже культовые хиты.

Фото: Кадр из сериала «Отчий берег»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
