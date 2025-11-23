Кто настоящий отец Джона Коннора? В Сети вычислили, что это не Кайл Риз

Франшиза «Терминатор» оставила зрителям немало загадок. Особенно это касается первых двух частей. Хотя история Джеймса Кэмерона о киборгах-убийцах кажется логичной, в ней все же есть нестыковки.

Главная из них связана с происхождением Джона Коннора — будущего лидера сопротивления. Поклонники до сих пор ведут споры о том, кого же считать его настоящим отцом.

Кайл Риз

Согласно официальной версии фильма, отцом Джона Коннора является Кайл Риз. Именно его будущий лидер сопротивления отправляет в прошлое для защиты своей матери. Между солдатом и Сарой действительно возникает связь, которая и приводит к рождению мальчика.

Но здесь возникает временной парадокс. Кто тогда был отцом Джона на момент отправки Риза в прошлое? Ведь до того момента Сара ничего не знала о Ризе. И не исключено, что она родила Джона еще до рождения Кайла.

Стэн Морски

Самой логичной кандидатурой на отцовство выглядит Стэн Морски. Это тот самый парень, с которым Сара планировала встретиться в роковой вечер. Его голос мы слышим на автоответчике, где он отменяет свидание.

Судя по тону разговора, их отношения не были серьезными. Вполне вероятно, что короткая связь с Морски случилась до основных событий фильма. К моменту встречи с Ризом Сара могла уже быть беременна.

Интересно, что голос Стэна принадлежит самому Джеймсу Кэмерону. Режиссер лично озвучил этого эпизодического внеэкранного персонажа.

Ранее портал «Киноафиша» писал, сколько человек на самом деле убил железный Арни в фильме 1984 года.