Кто на свете всех главнее: какая наложница Сулеймана была выше по статусу — Хюррем или Махидевран — что переврал «Великолепный век»

Сериалу «Великолепный век» уже более 10 лет, а споры между поклонниками Хюррем и Махидевран не утихают. Кто же из этих двух женщин сыграл более значимую роль в жизни Сулеймана Великолепного?

О Махидевран

Махидевран появилась в гареме шехзаде Сулеймана, правившего тогда провинцией Маниса. Фактически она стала третьей наложницей будущего повелителя.

В 1521 году умерли двое старших сыновей Сулеймана от предыдущих наложниц, и именно сын Махидевран, Мустафа, остался единственным наследником. Это автоматически возвысило ее статус. После восшествия Сулеймана на престол Мустафа был провозглашен наследником, а Махидевран приобрела неофициальный, но весьма значимый титул Бах-кадын, первая жена султана.

Стоит отметить, что в те времена османские султаны не заключали официальных браков, предпочитая иметь дело с бесправными наложницами, рожавшими им наследников. Женщинам, родившим сыновей, добавляли к имени титул «Султан». Именно поэтому, несмотря на отсутствие никяха, Махидевран пользовалась особым уважением.

Про Хюррем

Хюррем, безусловно, вошла в историю как женщина, с которой Сулейман заключил официальный брак (никях), и получил статус «Хасеки», то есть любимицы. Однако, по сути, статус хасеки был лишь свидетельством особой привязанности султана. Существовал обычай отправлять женщин, родивших шехзаде, в Старый дворец, чтобы избежать чрезмерного влияния жены султана. Говорят, Сулейман ввел статус хасеки, лишь чтобы оставить рядом с собой любимую Хюррем.

Что в итоге

Таким образом, несмотря на любовь Сулеймана к Хюррем и заключенный с ней никях, Махидевран, как мать старшего наследника трона, оставалась фигурой, занимавшей более высокое положение в иерархии гарема. Недаром, согласно традициям иерархии, в сериале мы видим, что Махидевран не обязана была кланяться Хюррем.