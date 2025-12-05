Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Кто на самом деле всех убил в «Чёрном облаке»: финал, который переворачивает весь сериал

Кто на самом деле всех убил в «Чёрном облаке»: финал, который переворачивает весь сериал

5 декабря 2025 12:48
«Чёрное облако» (2023)

Ответ на главный вопрос спрятан глубже, чем кажется на первый взгляд.

Во время показа сериала «Чёрное облако» (2023) зрители до самого финала спорили о том, кто стоит за цепочкой загадочных смертей.

Авторы долго вели историю так, что подозрения падали на разных персонажей. Однако в финале первого сезона ответ оказался жёстким и однозначным.

Признание, которое переворачивает всё

В финальных эпизодах выясняется, что именно Оксана виновна в смерти сразу нескольких героев. Она признаётся своему психологу, что использовала украденный яд из вещдоков для убийства «Красной шапочки».

Позже становится известно, что этим же способом она устранила и отца Оли, выпустив так называемое «чёрное облако» — сильнодействующее отравляющее вещество.

Гибель Алины и украденный яд

Отдельной линией раскрывается трагедия Алины. Увидев её рядом с отцом Оли, Оксана задушила девушку.

Способ убийства она позже объясняет своему напарнику Юре, признавшись, что яд был похищен ею из лаборатории судмедэкспертов.

Именно это вещество стало ключевым инструментом в серии преступлений.

«Чёрное облако» (2023)

Дом зеркальных отражений

В предпоследнем эпизоде появляется странный дом, где все члены «семьи» Оксаны оказываются отражениями ранее погибших персонажей.

Муж — психолог Борис, любовник — двойник отца Оли, дети Леся и Захар — воплощения Оли и её парня Лёши, мать — та самая «Красная шапочка», младшая сестра — Алина.

Эпизод окончательно ломает привычное восприятие реальности для героини.

Финальный выброс «чёрного облака»

Кульминация сериала наступает, когда Оксана, охваченная гневом, запирает дверь и выпускает в помещение смертельный газ. Пространство мгновенно заполняется ядовитым веществом.

Этот момент становится не просто очередным убийством, а символической точкой невозврата. Финал оставляют открытым, позволяя зрителям самим додумать, чем всё завершилось окончательно.

Таким образом, все ключевые смерти в сериале напрямую связаны с Оксаной. Следователь, которая должна была распутывать преступления, сама становится их источником, а «чёрное облако» — физическим воплощением её разрушительных поступков и внутреннего кризиса.

Также прочитайте: «С первой серии начинается замес, и от экрана не оторваться»: зрители пищат от восторга, начав смотреть «Черное облако 2»

Фото: Кадр из сериала «Чёрное облако» (2023)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Мы и сами сначала запутались: объясняем финал 1 сезона «Черного облака» — что на самом деле происходило вокруг Оксаны Мы и сами сначала запутались: объясняем финал 1 сезона «Черного облака» — что на самом деле происходило вокруг Оксаны Читать дальше 4 декабря 2025
«Вы попали туда, где выход один — смерть!»: 5 мощных сериалов-выживаний с хитрыми правилами и рейтингом выше 7.6 «Вы попали туда, где выход один — смерть!»: 5 мощных сериалов-выживаний с хитрыми правилами и рейтингом выше 7.6 Читать дальше 6 декабря 2025
Дети не понимают всего смысла «Трех котов»: от этой теории по мультику-хиту побегут мурашки Дети не понимают всего смысла «Трех котов»: от этой теории по мультику-хиту побегут мурашки Читать дальше 6 декабря 2025
Детектив, поссоривший критиков и простых людей: новый мини-сериал на IMDb 7,7 разделил зрителей на два лагеря Детектив, поссоривший критиков и простых людей: новый мини-сериал на IMDb 7,7 разделил зрителей на два лагеря Читать дальше 6 декабря 2025
«Гуд-бай, Америка!» — но зачем Данила Багров вообще туда рванул в фильме «Брат-2»? Скрытый мотив поездки, который мы пропускали много лет «Гуд-бай, Америка!» — но зачем Данила Багров вообще туда рванул в фильме «Брат-2»? Скрытый мотив поездки, который мы пропускали много лет Читать дальше 6 декабря 2025
На каком пальце носил кольцо Фродо? Фанаты спорят годами — ответ в книгах есть, но он совсем не такой, как в фильме На каком пальце носил кольцо Фродо? Фанаты спорят годами — ответ в книгах есть, но он совсем не такой, как в фильме Читать дальше 6 декабря 2025
«Семенов без Фомы — как водка без пива»: фанаты уверены, что 8 сезон «Невского» может разрушить идеальный финал — объясняем, почему «Семенов без Фомы — как водка без пива»: фанаты уверены, что 8 сезон «Невского» может разрушить идеальный финал — объясняем, почему Читать дальше 6 декабря 2025
Не просто шутка сценаристов: что на самом деле означает фамилия Ковальски у пингвина из «Мадагаскара» Не просто шутка сценаристов: что на самом деле означает фамилия Ковальски у пингвина из «Мадагаскара» Читать дальше 6 декабря 2025
Что произошло в 6 серии «Из многих» от создателя «Во все тяжкие» и когда выйдут остальные эпизоды: называем точные даты Что произошло в 6 серии «Из многих» от создателя «Во все тяжкие» и когда выйдут остальные эпизоды: называем точные даты Читать дальше 6 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше