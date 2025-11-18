Кто мог сказать «I’ll be back» вместо Шварценеггера: альтернативный каст «Терминатора» — эти звезды чуть не отобрали роль у железного Арни

Думаете, Арнольд Шварценеггер всегда был единственным кандидатом на роль киборга из будущего? Ничуть. История «Терминатора» могла сложиться совсем иначе — настолько иначе, что сегодня мы обсуждали бы не культовую походку железной машины, а совершенно другого исполнителя. И всё же судьба, упрямство Арнольда и чутьё Джеймса Кэмерона сделали своё дело.

Лэнс Хенриксен

Кэмерон писал сценарий, представляя Терминатора не огромным убийцей, а человеком, который может раствориться в толпе. Именно под такую холодную незаметность идеально подходил Лэнс Хенриксен.

Режиссёр даже приводил его на студию, чтобы продюсерам проще было представить будущего злодея. Но встреча с Арнольдом всё перечеркнула.

Мэл Гибсон

Продюсеры предлагали идти по классике: ставить в главную роль человека, которого публика уже обожает. У Гибсона после «Безумного Макса» был идеальный послужной список для антиутопии, но у актёра — плотный график, а у Кэмерона — своя концепция. И они друг другу не подошли.

Сильвестр Сталлоне

Сценарий лежал у Сталлоне в руках, но роковой выбор так и не был сделан. Он слишком долго размышлял, а голливудские кастинги долгих думаний не любят — место быстро заняли другие. Годы спустя создатели «Последнего киногероя» пошутили над этим упущенным шансом, показав постер, где Терминатором стал именно Слай.

Майкл Дуглас

Да, даже он был кандидатом. Но тогда Дуглас ещё не был человеком фантастического жанра — и продюсеры засомневались, справится ли он с такой ролью. В итоге актёр ушёл в приключения: «Роман с камнем», «Жемчужина Нила», и — не прогадал.

Так что путь к культовому образу был длинным и полным конкурентов. Но сегодня уже невозможно представить, что культовая фраза «I’ll be back» могла прозвучать иным голосом.

