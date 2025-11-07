Меню
Кто из старичков вернется на экраны в «Крике 7»? Создатели обещают даже воскрешение мертвеца из фильма 1996 года

Кто из старичков вернется на экраны в «Крике 7»? Создатели обещают даже воскрешение мертвеца из фильма 1996 года

7 ноября 2025 13:46
Кадр из фильма «Крик»

Поклонников культового хоррора это точно порадует.

Кажется, в «Крике 7» студия решила сыграть на ностальгии и вернуть зрителям старую школу хоррора. После громких скандалов и выбывших актёров франшиза делает резкий поворот: вместо новых лиц — знакомые до мурашек имена.

Сидни снова берёт трубку

Главная сенсация — возвращение Нив Кэмпбелл. После того, как актриса отказалась от участия в шестом фильме из-за спора с Paramount о гонораре, её возвращение стало настоящим подарком фанатам. Сидни Прескотт вновь в центре событий — как мать, как выжившая и как символ всей серии. Судя по слухам, сценарий «Крика 7» строится именно вокруг неё.

Рядом с ней — неизменная Кортни Кокс. Репортёрша Гейл Уэзерс пережила уже столько убийств, что могла бы преподавать курс «Как выжить в слэшере». В этот раз, по слухам, её героиня снова окажется в эпицентре кровавого расследования, но уже не в роли охотницы за сенсациями, а в роли свидетеля, которого прошлое наконец догнало.

Возвращение мёртвых и игра с реальностью

Самое обсуждаемое имя — Дэвид Аркетт. Его шериф Дьюи Райли погиб в «Крике» (2022), но теперь актёр снова в списке. Как именно он вернётся — загадка. Создатели намекают на флешбэки, но фанаты не исключают, что в новой части будет играть тема «ложной смерти» или мета-иллюзий — в духе старого доброго Веса Крэйвена.

Ещё одна неожиданность — Мэттью Лиллард и Скотт Фоули. Первый играл Стью Мэчера, убийцу из самого первого фильма, второй — Романа Бриджера из третьей части. Оба мертвы, но их возвращение — факт. Возможно, речь идёт о видениях, архивных видео или даже об идеологическом «возрождении» — новом поколении фанатиков, копирующих оригинальных убийц.

Молодая кровь

Из «новичков» последних фильмов остались Мэйсон Гудинг и Жасмин Савой Браун — брат и сестра Минди и Чед Микс-Мартин. Их герои теперь не просто выжившие, а уже ветераны ужасов, которые прекрасно знают все жанровые правила.

Среди новых лиц — Изабель Мей, играющая дочь Сидни по имени Татум (в честь её погибшей подруги), а также Джоэл МакХейл в роли её мужа. К проекту присоединились Анна Кэмп, Маккенна Грейс, Итан Эмбри и Марк Консуэлос.

Кого не будет

Мелисса Баррера, воплощавшая Сэм Карпентер, отстранена от проекта, а Дженна Ортега покинула съёмки из-за графика. Это открывает место для перезапуска и возвращения корней — в «Крике 7» снова царит старая гвардия.

Сценаристы обещают: новая часть станет самой «мета» во всей истории — хоррором о том, как прошлое не умирает, а только надевает новую маску. А голос Ghostface (Роджер Л. Джексон) останется прежним. Ведь если вы слышите в трубке хриплое: «Do you like scary movies?» — значит, всё по-прежнему.

Фото: Кадр из фильма «Крик»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
