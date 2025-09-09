Кто из первого «Открытого брака» появился в продолжении? Увы, зрители зря ждали Васильева

У этих повторяющихся персонажей не было особой роли в сюжете.

Первый сезон «Открытого брака» оказался настоящим хитом во многом благодаря химии между Антоном Васильевым и Мариной Александровой. Зрители ждали продолжения истории полюбившихся героев, но вместо этого 2 сезон сосредоточился на других персонажах.

Такую замену далеко не все восприняли позитивно. И это несмотря на то, что некоторые герои из первого «Открытого брака» все-таки перекочевали в сиквел.

Сюжет 2 сезона «Открытого брака»

Второй сезон «Открытого брака» погружает зрителей в бурю из супружеских измен и предательств. Агния и Саша, прожившие вместе 16 лет, внезапно узнают, что оба хранили тёмные секреты. Но в отличие от первой пары, эти герои совершенно не готовы к диалогу — их кризис оказался глубже и болезненнее.

Ситуацию усугубляет главное предательство: Саша изменил Агнии не с кем-то, а с её лучшей подругой Василисой. И теперь Василиса ждёт от него ребёнка

Какие герои из 1 сезона «Открытого брака» появились в продолжении

Второй сезон «Открытого брака» несколько нарушил правила антологии, вернув в сюжет героев первого сезона — и их появление вызвало вопросы. Персонажи Константина Крюкова и Артура Бесчастного снова появились на экранах, хотя их роль в новой истории оказалась скорее декоративной.

«Арсентьева, которого сыграл Бесчастный, можно было легко заменить на любого другого героя. А персонаж Крюкова мог и вовсе не появляться в кадре — он нисколько не повлиял на сюжет и просто послужил некой отсылкой к 1-му сезону», — пишет автор Дзен-канала «Мир сериалов».

Кроме того, создатели добавили ещё одну связующую нить — героини активно обсуждают книгу, написанную Оксаной (Марина Александрова). Этот момент выглядит как попытка мягко объединить сезоны.

Отзывы о 2 сезоне «Открытого брака»

Зрители отметили, что уровень накала страстей в сиквеле изменился.

«Мне очень нравится 1 сезон, сердце переворачивало от переживаний за героев. Измена главного героя с подругой жены было так себе, но со стороны подруги понятно, ведь она его любила всю жизнь. Здесь же похожая история, но совсем с другим смыслом: так просто изменил, не любя, от скуки, не задумываясь о последствиях, и подруги продолжают "дружить". Так не бывает!», — отмечают комментаторы.

Впрочем, есть и те, кого новые герои устроили.

«Второй фильм мне тоже понравился, тем более актёров подобрали, как говорится — один лучше другого», «Открытый брак во втором сезоне превратился в серийную моногамию. Это более распространенный жизненный вариант», «Мне понравился даже больше, чем первый. И, в первую очередь, конечно, актерским составом и злободневностью затронутых жизненных ситуаций», — пишут в Сети.

Ранее портал «Киноафиша» писал обо всех персонажах второго сезона.