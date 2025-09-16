Кто из хоббитов «Властелина колец» был младше всех: Фродо напрасно считали юным и несмышленым

По книге он даже старше всех своих земляков.

«Властелин колец» давно стал культовой сагой, но вот возраст его ключевых героев часто остается загадкой для поклонников. История фокусируется на девяти участниках Братства Кольца — группы, которой выпала миссия уничтожить Кольцо Всевластья.

Все герои были самого разного возраста. Древность некоторых из них специально подтверждалась: к примеру, Гэндальфу около 2000 лет, Арагорну — 87, а Леголасу — 2000–3000 лет.

Про хоббитов же в фильмах не говорилось. Несмотря на то, что они выглядят ровесниками, между ними все-таки есть разница в возрасте. И Фродо в компании — отнюдь не самый младший.

Фродо Бэггинс

Начало «Братства Кольца» стартует с грандиозного дня рождения Бильбо, которое совпало с тем, что его племяннику как раз исполнилось 33 года. По Толкину, после праздника прошло целых 17 лет, прежде чем Фродо решился отправиться в путь. Так что на момент выхода из Бэг-Энда ему было уже 50 лет.

А в фильме Питера Джексона создатели опустили этот многолетний промежуток, и кажется, будто хоббит пустился в странствия сразу после праздника в свои 33.

Сэмуайз Гэмджи

В фильмах Сэм и Фродо кажутся ровесниками и неразлучными друзьями, а почтительное «мистер Фродо» — просто милая черта характера скромного Сэма. Однако в книге это обращение раскрывает настоящую социальную дистанцию: Сэм был сыном садовника, а Фродо — джентльменом из уважаемой семьи.

К тому же, Фродо в тексте был значительно старше — на старте путешествия Сэму едва исполнилось 38 лет.

Мерриадок Брэндибэк

На момент начала великого похода этому беззаботному хоббиту как раз исполнилось 33 года. В фильме он выглядит ровесником Фродо.

Перегрин Тук

Пиппин и в книге, и в фильме ведёт себя как самый юный и безрассудный член братства. И это совершенно неудивительно — на старте путешествия ему было всего 28 лет, что для хоббита очень небольшой возраст.

Даже без прямых указаний в фильме сразу видно, что он — самый младший в компании, пишет автор Дзен-канала «Джедай из Шира».

