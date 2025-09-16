Кто из хоббитов «Властелина колец» был младше всех: Фродо напрасно считали юным и несмышленым

«Властелин колец» давно стал культовой сагой, но вот возраст его ключевых героев часто остается загадкой для поклонников. История фокусируется на девяти участниках Братства Кольца — группы, которой выпала миссия уничтожить Кольцо Всевластья.
Все герои были самого разного возраста. Древность некоторых из них специально подтверждалась: к примеру, Гэндальфу около 2000 лет, Арагорну — 87, а Леголасу — 2000–3000 лет.
Про хоббитов же в фильмах не говорилось. Несмотря на то, что они выглядят ровесниками, между ними все-таки есть разница в возрасте. И Фродо в компании — отнюдь не самый младший.
Фродо Бэггинс
Начало «Братства Кольца» стартует с грандиозного дня рождения Бильбо, которое совпало с тем, что его племяннику как раз исполнилось 33 года. По Толкину, после праздника прошло целых 17 лет, прежде чем Фродо решился отправиться в путь. Так что на момент выхода из Бэг-Энда ему было уже 50 лет.
А в фильме Питера Джексона создатели опустили этот многолетний промежуток, и кажется, будто хоббит пустился в странствия сразу после праздника в свои 33.
Сэмуайз Гэмджи
В фильмах Сэм и Фродо кажутся ровесниками и неразлучными друзьями, а почтительное «мистер Фродо» — просто милая черта характера скромного Сэма. Однако в книге это обращение раскрывает настоящую социальную дистанцию: Сэм был сыном садовника, а Фродо — джентльменом из уважаемой семьи.
К тому же, Фродо в тексте был значительно старше — на старте путешествия Сэму едва исполнилось 38 лет.
Мерриадок Брэндибэк
На момент начала великого похода этому беззаботному хоббиту как раз исполнилось 33 года. В фильме он выглядит ровесником Фродо.
Перегрин Тук
Пиппин и в книге, и в фильме ведёт себя как самый юный и безрассудный член братства. И это совершенно неудивительно — на старте путешествия ему было всего 28 лет, что для хоббита очень небольшой возраст.
Даже без прямых указаний в фильме сразу видно, что он — самый младший в компании, пишет автор Дзен-канала «Джедай из Шира».
