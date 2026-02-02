Меню
Киноафиша Статьи Кто из героев «Игры престолов» умрет в книгах: в финале сериала эти два персонажа выжили, но Мартин пообещал все переписать

Кто из героев «Игры престолов» умрет в книгах: в финале сериала эти два персонажа выжили, но Мартин пообещал все переписать

2 февраля 2026 07:58
Кадр из сериала «Игра престолов»

Писатель будет безжалостен. 

Автор легендарной саги «Песнь Льда и Огня» Джордж Р. Р. Мартин снова подогрел интерес поклонников. Он поделился новыми деталями о грядущих романах своего цикла.

Писатель чётко дал понять: финал книг будет совсем другим, не таким, как в известном сериале «Игра престолов». Многие зрители, к слову, остались разочарованы той телевизионной концовкой.

Мартин признался, что окончание своей истории он продумал уже очень давно. Он намекнул, что судьбы любимых персонажей могут сложиться совершенно иначе.

Те, кто погиб в сериале, на страницах книг имеют шанс уцелеть. А те, кто дожил до финала на экране, в оригинальной версии могут найти свою гибель.

Мартин отметил, что у Тириона Ланнистера вряд ли получится обрести счастье и статус в его версии событий. Что касается Сансы Старк, писатель оставил интригу. Он признался, что рассматривал возможность её гибели, но огромная любовь фанатов к персонажу может стать для героини защитой.

Кадр из сериала «Игра престолов»

Однако здесь есть важный момент. Роман «Ветра зимы» Мартин пишет уже много лет, с 2011 года. Многие поклонники постепенно теряют веру в то, что увидят завершение истории. При этом автор категорически запретил кому-либо дописывать финал саги после него. Так что окончательная судьба Вестероса остаётся в его руках.

Фото: Кадры из сериала «Игра престолов»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
