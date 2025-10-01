Кто главный злодей в «Гачиакута»? Ответ удивит даже фанатов манги и аниме — совсем не чудище, а человек

В аниме «Гачиакута» сразу бросается в глаза, что за кулисами мира стоит сила куда страшнее простых монстров. И зритель невольно спрашивает себя: кто же главный злодей этой истории?

Ответ прост — это Зодиль Тифон, лидер «Рейдеров». Под его руководством шайка воров превратилась в организованную и жестокую силу. Он — тёмная параллель Рудо: если главный герой держится за друзей, то Зодиль воспринимает людей как расходный материал.

Внешне он холоден и собран, его эмоции скрыты за маской учёного и стратега. Одержимость Сферой делает его особенно опасным: он экспериментирует, исследует и готов пожертвовать кем угодно ради своей цели. Даже собственные неудачи он считает шагами к развитию.

Его настоящее оружие — расчёт. Именно так он заманил Чистильщиков в ловушку, выпустив на них мусорного зверя. Для него это не бой, а шахматная партия, где фигуры движутся по заранее придуманному плану. Зодиль Тифон пугает тем, что он не чудовище, а человек, который умеет ждать, просчитывать и побеждать без лишних слов.

Читайте также: Пообещаете себе лечь пораньше — но зависнете до утра: сколько серий «Гачиакута» уже вышло и когда финал (спойлер — уже близко)