Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Кто главный злодей в «Гачиакута»? Ответ удивит даже фанатов манги и аниме — совсем не чудище, а человек

Кто главный злодей в «Гачиакута»? Ответ удивит даже фанатов манги и аниме — совсем не чудище, а человек

1 октября 2025 18:07
Кадр из мультсериала «Гачиакута»

Его настоящее оружие — расчет.

В аниме «Гачиакута» сразу бросается в глаза, что за кулисами мира стоит сила куда страшнее простых монстров. И зритель невольно спрашивает себя: кто же главный злодей этой истории?

Ответ прост — это Зодиль Тифон, лидер «Рейдеров». Под его руководством шайка воров превратилась в организованную и жестокую силу. Он — тёмная параллель Рудо: если главный герой держится за друзей, то Зодиль воспринимает людей как расходный материал.

Внешне он холоден и собран, его эмоции скрыты за маской учёного и стратега. Одержимость Сферой делает его особенно опасным: он экспериментирует, исследует и готов пожертвовать кем угодно ради своей цели. Даже собственные неудачи он считает шагами к развитию.

Его настоящее оружие — расчёт. Именно так он заманил Чистильщиков в ловушку, выпустив на них мусорного зверя. Для него это не бой, а шахматная партия, где фигуры движутся по заранее придуманному плану. Зодиль Тифон пугает тем, что он не чудовище, а человек, который умеет ждать, просчитывать и побеждать без лишних слов.

Читайте также: Пообещаете себе лечь пораньше — но зависнете до утра: сколько серий «Гачиакута» уже вышло и когда финал (спойлер — уже близко)

Фото: Кадр из мультсериала «Гачиакута»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Кто прошел финальный отбор вместе с Танджиро? В «Убийце демонов: Бесконечный замок» он такой не один Кто прошел финальный отбор вместе с Танджиро? В «Убийце демонов: Бесконечный замок» он такой не один Читать дальше 3 октября 2025
Работа в лавке «Вредилок» и тень министра Гермионы: почему жизнь Рона Уизли после Битвы за Хогвартс выглядит как приговор Работа в лавке «Вредилок» и тень министра Гермионы: почему жизнь Рона Уизли после Битвы за Хогвартс выглядит как приговор Читать дальше 3 октября 2025
Вы смеялись над нервным дедом в «Кавказской пленнице», играющим в домино с Балбесом — но знаете ли вы, кем он был на самом деле? Вы смеялись над нервным дедом в «Кавказской пленнице», играющим в домино с Балбесом — но знаете ли вы, кем он был на самом деле? Читать дальше 3 октября 2025
Без этого оператора у Балабанова не вышел бы даже «Брат»: работал с ним 7 фильмов, но отказался от самого омерзительного сценария Без этого оператора у Балабанова не вышел бы даже «Брат»: работал с ним 7 фильмов, но отказался от самого омерзительного сценария Читать дальше 3 октября 2025
«Дед, продай ружье. Миллион»: сколько сегодня стоит легендарный трофей из «Брата» — и был ли прав дед, когда согласился «Дед, продай ружье. Миллион»: сколько сегодня стоит легендарный трофей из «Брата» — и был ли прав дед, когда согласился Читать дальше 3 октября 2025
Мстит за Регто, но ведь он не родной: кто настоящий отец Рудо из аниме «Гачиакута» Мстит за Регто, но ведь он не родной: кто настоящий отец Рудо из аниме «Гачиакута» Читать дальше 3 октября 2025
Этот советский фильм запретили из-за одной фразы — и через три года она сбылась слово в слово Этот советский фильм запретили из-за одной фразы — и через три года она сбылась слово в слово Читать дальше 2 октября 2025
2 сезон «Ван-Писа» от Netflix покажет культовую локацию из аниме: масштабы впечатляют даже на постере 2 сезон «Ван-Писа» от Netflix покажет культовую локацию из аниме: масштабы впечатляют даже на постере Читать дальше 2 октября 2025
Он не стоит и половины потраченного экранного времени: в Сети выбрали самого клишированного персонажа «Игры престолов» Он не стоит и половины потраченного экранного времени: в Сети выбрали самого клишированного персонажа «Игры престолов» Читать дальше 2 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше