Ксеноморфы давно признаны идеальными хищниками, но они только убивают: чем же питается главный кошмар «Чужого»?

Во вселенной франшизы «Чужой» мы хорошо знаем жизненный цикл ксеноморфа. Сначала появляется лицехват, затем из груди жертвы вырывается маленький грудолом, после чего существо очень быстро растет и превращается в полноценного хищника.

Но есть одна странная деталь: в фильмах почти никогда не показывают, как именно Чужие питаются. Они убивают людей, создают улей и ищут новых носителей, но сцены с едой практически отсутствуют.

Теория первая: ксеноморфы питаются как насекомые

Одна из популярных теорий сравнивает Чужих с насекомыми. Их жизненный цикл действительно напоминает поведение некоторых паразитов.

Согласно этой версии, ксеноморф может разжижать пищу с помощью своей кислоты, а затем поглощать ее в жидком виде. Внутренняя челюсть при этом может работать как своеобразный хоботок.

Если теория верна, Чужие способны переваривать почти любую материю — от органики до металлов. Некоторые фанаты даже считают, что странные отверстия и повреждения на кораблях из фильмов могут быть следами такого «питания».

Теория вторая: Чужие — обычные хищники

Есть и более простое объяснение. Многие сцены во франшизе намекают, что ксеноморфы ведут себя как обычные хищники.

Например, в фильме «Чужой 3» так называемый «бегун» кусает и жует тело убитого заключенного. Это выглядит как обычное хищное поведение.

Кроме того, в ранней версии сценария первого «Чужого» была сцена, где существо проникает в пищевой отсек корабля «Ностромо» и разрывает упаковки с продуктами. Эпизод не вошел в финальную версию фильма, но сохранился в новеллизации.

Что показывают комиксы по вселенной Чужого

В комиксах по франшизе тема питания раскрывается немного подробнее, пишет дзен-канал ShadowTavern. Например, в истории Aliens: Music of the Spears ученый держит ксеноморфа в плену и наблюдает, как тот охотится на различных животных.

А в комиксе Aliens: Labyrinth исследователь отмечает любопытную деталь: Чужие могут очень долго обходиться без пищи. Иногда они даже игнорируют добычу, если рядом появляется потенциальная угроза.

Именно поэтому многие фанаты считают, что для ксеноморфов питание — не главный приоритет. Их поведение подчинено другой цели: расширению улья и выживанию своего вида.