Ксеноморфы бывают разные – черные, серые, страшные: почему монстры в «Чужой: Земля» непохожи на классических Чужих

17 октября 2025 17:38
Кадр из фильма «Чужой»

Виной всему: необычная среда обитания.

Сериал «Чужой: Земля» с самого анонса вызывал скепсис – уж слишком высоки шансы вновь переписать многострадальный канон. Что ж, Ноа Хоули пошёл на осознанный риск и действительно изменил ксеноморфов – причем не только по поведению, но и по внешности.

Главное отличие заметно сразу: привычные чёрно-серые убийцы стали коричневыми, с мутной, почти хитинистой поверхностью. Хоули объяснил, что хотел сделать их менее «человеческими» и более насекомоподобными.

Отсюда и цвет – ближе к тараканам, чем к стальным демонам из фильмов Ридли Скотта. Это решение вписалось в общий визуальный ряд сериала, где действие разворачивается среди влажных тропиков, кишащих странными формами жизни.

«Чужой: Земля»

Хоули сознательно ушёл от гигеровского «биомеханизма» в сторону живого, инстинктивного ужаса. В «Чужом: Земля» ксеноморфы двигаются иначе – чаще на четырёх конечностях, почти как звери.

Из-за этого у них укоротились трубчатые отростки на спине, а грудная клетка теперь напоминает панцирь краба. Даже зубы стали тупее: режиссёр хотел, чтобы сцены поедания выглядели не изящно, а мучительно.

Есть и сюжетное обоснование перемен: к финалу первого сезона монстры начинают подчиняться героине по имени Венди, способной с ними общаться.

«Чужой: Земля»

Хоули превращает «Чужого» из бездумного охотника в существо с зачаточным разумом – и этим открывает новую страницу франшизы.

Ксеноморфы «Земли» больше не просто тени в коридоре – они часть экосистемы. Пусть многим фанатам это не нравится, но отныне таков канон «Чужого».

