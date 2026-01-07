Меню
Ксеноморф из «Чужого» пугал своим видом, но ведь у него даже глаз не было: как монстр находил своих жертв

7 января 2026 20:33
Кадр из фильма «Чужой 3»

Таким существо задумал художник Г.Р. Гигер.

В мире научной фантастики сложно найти более пугающее и узнаваемое создание, чем ксеноморф из «Чужого». Этот инопланетный хищник давно стал эталоном кинозлодея. Но при всей его совершенной смертоносности в облике есть одна странная особенность.

У этих существ полностью отсутствуют видимые глаза. Эта черта характерна как для взрослых особей, так и для лицехватов.

Облик ксеноморфов

Облик ксеноморфа создавался с одной целью — вызвать первобытный ужас. Швейцарский художник Г.Р. Гигер не только придумал самого монстра, но и задал весь визуальный стиль картины.

Изначально у существа были крупные глаза на голове. Однако от этой детали быстро отказались.

Гигер сознательно убрал глаза, чтобы усилить ощущение жути. По его замыслу, гораздо страшнее столкнуться с существом, которое, кажется, смотрит на тебя из пустоты.

Вместо глаз появился полупрозрачный купол, скрывающий череп пришельца.

Кадр из фильма «Чужой 3»

Ксеноморф в «Чужом»

Как же ксеноморф ориентируется в пространстве без глаз? В фильмах он безошибочно находит жертву и точно атакует.

Есть несколько версий на этот счет. Считается, что существо использует сверхчувствительный слух и обоняние. Оно может применять эхолокацию и улавливать феромоны потенциальной добычи.

Также ксеноморф способен чувствовать малейшие изменения давления воздуха и электрические импульсы живых организмов. Это позволяет ему идеально идентифицировать цели.

С развитием франшизы дизайн пришельцев постепенно менялся. В некоторых поздних работах у ксеноморфов все же появились глаза, скрытые под полупрозрачным куполом черепа.

А в «Чужом: Ромуле» зрителей ждала встреча с гибридом человека и ксеноморфа по имени Отпрыск, пишет автор Дзен-канала «ShadowTavern».

Кадр из фильма «Чужой: Ромул»

Ранее портал «Киноафиша» писал, разумны ли ксеноморфы из «Чужого».

Фото: Кадры из фильмов «Чужой 3» (1992), «Чужой: Ромул» (2024)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
