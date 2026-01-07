Ксеноморф из «Чужого» пугал своим видом, но ведь у него даже глаз не было: как монстр находил своих жертв

В мире научной фантастики сложно найти более пугающее и узнаваемое создание, чем ксеноморф из «Чужого». Этот инопланетный хищник давно стал эталоном кинозлодея. Но при всей его совершенной смертоносности в облике есть одна странная особенность.
У этих существ полностью отсутствуют видимые глаза. Эта черта характерна как для взрослых особей, так и для лицехватов.
Облик ксеноморфов
Облик ксеноморфа создавался с одной целью — вызвать первобытный ужас. Швейцарский художник Г.Р. Гигер не только придумал самого монстра, но и задал весь визуальный стиль картины.
Изначально у существа были крупные глаза на голове. Однако от этой детали быстро отказались.
Гигер сознательно убрал глаза, чтобы усилить ощущение жути. По его замыслу, гораздо страшнее столкнуться с существом, которое, кажется, смотрит на тебя из пустоты.
Вместо глаз появился полупрозрачный купол, скрывающий череп пришельца.
Ксеноморф в «Чужом»
Как же ксеноморф ориентируется в пространстве без глаз? В фильмах он безошибочно находит жертву и точно атакует.
Есть несколько версий на этот счет. Считается, что существо использует сверхчувствительный слух и обоняние. Оно может применять эхолокацию и улавливать феромоны потенциальной добычи.
Также ксеноморф способен чувствовать малейшие изменения давления воздуха и электрические импульсы живых организмов. Это позволяет ему идеально идентифицировать цели.
С развитием франшизы дизайн пришельцев постепенно менялся. В некоторых поздних работах у ксеноморфов все же появились глаза, скрытые под полупрозрачным куполом черепа.
А в «Чужом: Ромуле» зрителей ждала встреча с гибридом человека и ксеноморфа по имени Отпрыск, пишет автор Дзен-канала «ShadowTavern».
