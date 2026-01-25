Меню
Ксения Собчак выбрала 3 сериала, которые ее действительно зацепили: их точно стоит посмотреть хотя бы раз

25 января 2026 14:44
Кадр из сериала «Все совпадения неслучайны»

Отличные варианты для просмотра в выходные.

Ксения Собчак собрала короткий список свежих сериалов, которые точно стоит взять на заметку. Тут и психологический триллер с красивой картинкой, и бодрое кино про кино, и громкий хит прошлого сезона, который обсуждают даже те, кто «вообще ничего не смотрит».

«Все совпадения неслучайны» — интрига держит почти до финала

Если хочется сериала, который цепляет с первых серий и ведёт зрителя по тонкому льду, «Все совпадения неслучайны» — в точку. Собчак отмечает, что сюжет «держит» почти до конца, но финал оставляет смешанные чувства: концовка, по её словам, получилась чуть «нестройной». Но смотреть всё равно стоит — ради напряжения, темпа и сильного актёрского состава.

«Предложение» — сериал, который влюбляет в закулисье

Это главный фаворит в подборке. История о том, как создавался «Крёстный отец», превращается в идеальный сериал для тех, кто обожает творческий хаос, большие амбиции и вечные войны между авторами и продюсерами. Собчак формулирует свою рекомендацию предельно прямо:

«Всем творческим людям, ненавидящим своих продюсеров — рекомендую».

«Adolescence» («Переходный возраст») — самый обсуждаемый сериал сезона

Этот проект сейчас снова на слуху у всех, и Собчак тоже не прошла мимо. Говорит честно: пока смотрится неплохо, но в целом истории про подростковые проблемы — не её любимый жанр. Для сравнения она вспоминает «Эйфорию», которая тоже когда-то не зацепила. Так что тут выбор простой: если вам близка тема взросления и сложных эмоций — стоит попробовать.

Фото: Кадр из сериала «Все совпадения неслучайны»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
