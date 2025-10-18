Ксения Бородина дебютировала в большом кино: в фильме «За любовь» она сыграла жену Алексея Чадова

Завершились съемки романтической комедии о паре, которая получает шанс вернуть утраченное чувство.

Фильм «За любовь» (2025) стал режиссёрским дебютом Андрея Малая и первым опытом Ксении Бородиной в большом кино.

В компании с Алексеем Чадовым телеведущая сыграла жену, переживающую семейный кризис.

Волшебный тост, который всё меняет

По сюжету у героев есть всё, о чём можно мечтать: уютная квартира, работа, дети. Но за фасадом благополучия — отдаление и скука.

В день юбилея пара получает бутылку с волшебным напитком: каждый тост сбывается, превращая обычный вечер в череду событий, которые помогают героям заново услышать друг друга.

Звёздный состав и дебюты

Помимо Бородиной и Чадова, в проекте снялись Роза Сябитова, Марк Бартон, Оксана Самойлова, Александр Рогов и дочь Ксении Бородиной Теона Омарова.

По словам актрисы, участие в картине стало для неё «важным этапом роста и опытом, который останется навсегда».

Также прочитайте: «Не сухой детектив, а история с легкостью и иронией»: смотрим сериал «Туман» не только ради Пореченкова и Мерзликина