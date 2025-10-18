Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Ксения Бородина дебютировала в большом кино: в фильме «За любовь» она сыграла жену Алексея Чадова

Ксения Бородина дебютировала в большом кино: в фильме «За любовь» она сыграла жену Алексея Чадова

18 октября 2025 10:51
«За любовь»

Завершились съемки романтической комедии о паре, которая получает шанс вернуть утраченное чувство.

Фильм «За любовь» (2025) стал режиссёрским дебютом Андрея Малая и первым опытом Ксении Бородиной в большом кино.

В компании с Алексеем Чадовым телеведущая сыграла жену, переживающую семейный кризис.

Волшебный тост, который всё меняет

По сюжету у героев есть всё, о чём можно мечтать: уютная квартира, работа, дети. Но за фасадом благополучия — отдаление и скука.

В день юбилея пара получает бутылку с волшебным напитком: каждый тост сбывается, превращая обычный вечер в череду событий, которые помогают героям заново услышать друг друга.

Звёздный состав и дебюты

Помимо Бородиной и Чадова, в проекте снялись Роза Сябитова, Марк Бартон, Оксана Самойлова, Александр Рогов и дочь Ксении Бородиной Теона Омарова.

По словам актрисы, участие в картине стало для неё «важным этапом роста и опытом, который останется навсегда».

Также прочитайте: «Не сухой детектив, а история с легкостью и иронией»: смотрим сериал «Туман» не только ради Пореченкова и Мерзликина

Фото: Кадр из фильма «За любовь»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Этот новый фильм с Ханде Эрчел переплюнул «Великолепный век» по рейтингу — и в Турции его встретили овациями Этот новый фильм с Ханде Эрчел переплюнул «Великолепный век» по рейтингу — и в Турции его встретили овациями Читать дальше 18 октября 2025
Если скучаете по «Клону»: вот фильм, где Лукас тоже страдает от любви — и не абы с кем, а с Пенелопой Крус Если скучаете по «Клону»: вот фильм, где Лукас тоже страдает от любви — и не абы с кем, а с Пенелопой Крус Читать дальше 15 октября 2025
Если воровать, то у лучших: Стивен Кинг даже не скрывает, что «Темная башня» – плагиат шедеврального фильма Акиры Куросавы Если воровать, то у лучших: Стивен Кинг даже не скрывает, что «Темная башня» – плагиат шедеврального фильма Акиры Куросавы Читать дальше 19 октября 2025
«Я буквально рыдал»: над этими мелодрамами даже Квентин Тарантино заливается слезами, как мальчишка «Я буквально рыдал»: над этими мелодрамами даже Квентин Тарантино заливается слезами, как мальчишка Читать дальше 19 октября 2025
Этому российскому фильму в начале нулевых покорился уникальный рекорд: в Голливуде пытаются повторить его уже 80 лет Этому российскому фильму в начале нулевых покорился уникальный рекорд: в Голливуде пытаются повторить его уже 80 лет Читать дальше 19 октября 2025
102 000 000 просмотров в считанные дни: свежая дорама Netflix уделала даже западные премьеры – всего 13 серий (и 1 джинн) 102 000 000 просмотров в считанные дни: свежая дорама Netflix уделала даже западные премьеры – всего 13 серий (и 1 джинн) Читать дальше 19 октября 2025
«От финала отвисла челюсть»: шокировавший Кинга триллер Netflix стоил вдвое дешевле одной серии «Колец власти» – шедевр за копейки «От финала отвисла челюсть»: шокировавший Кинга триллер Netflix стоил вдвое дешевле одной серии «Колец власти» – шедевр за копейки Читать дальше 19 октября 2025
На Crunchyroll выходят не только шедевры: отсмотрел 5 худших аниме 2025, чтоб вам не пришлось – спасаю ваш вечер за пару минут На Crunchyroll выходят не только шедевры: отсмотрел 5 худших аниме 2025, чтоб вам не пришлось – спасаю ваш вечер за пару минут Читать дальше 19 октября 2025
«У меня дети: мальчик и… тоже мальчик»: угадываем горе-папаш из советского кино по уморительным цитатам (сложный тест ко Дню отца) «У меня дети: мальчик и… тоже мальчик»: угадываем горе-папаш из советского кино по уморительным цитатам (сложный тест ко Дню отца) Читать дальше 19 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше