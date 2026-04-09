Ксан Ксаныча из «Девчат» зря недооценивали: «Золото жених, точно лучше Ильи»

Фильм «Девчата» уже давно разошёлся на цитаты. Но чаще всего вспоминают Тосю и Илью — молодых, влюблённых и импульсивных. Их сюжет строится по классической схеме советской романтической комедии: конфликт, примирение, счастливый финал.

Второстепенные герои при этом остаются на втором плане. Особенно Ксан Ксаныч — его обычно критикуют за скупость и вечное брюзжание.

Однако в последнее время отношение к этому персонажу начало меняться. В соцсетях появляются посты в его защиту. Суть такая: он экономил не потому, что жадный, а из-за сложной ситуации в настоящем и необходимости думать о будущем. Некоторые и вовсе называют его идеальным женихом.

Эпизод, где герои скидываются на подарок Тосе, должен был выставить Ксан Ксаныча скрягой — он не спешил расставаться с деньгами. Но современные зрители увидели в этом не жадность, а обычный здравый смысл.

Он не отказывал помогать совсем. Просто не понимал, зачем тратиться на вещи, без которых можно обойтись.

«Одна капризная девчонка показала свой характер и ради удовлетворения её прихоти кто-то должен тратить свои деньги. Уверен: в глубине души Ксан Ксаныч был убежден в безнадежности этого мероприятия, поэтому и не хотел скидываться», — пишет автор Дзен-канала «Киноамнезия».

Кроме того, у героя нашлись и другие достоинства. А его бережливость — это скорее плюс. Просто Надя этого не ценила.