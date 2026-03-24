Изначально вместо трех фильмов должен был быть один: раскрываем подробности первой версии «Властелина колец»

Появившийся в Cети сценарий Джона Бурмана 1970 года к «Властелину колец» вызвал волну обсуждений у поклонников Толкина. Документ показал, каким мог бы стать фильм, если бы проект прошёл в том виде, в каком его задумал режиссёр и соавтор Роспо Палленберг.

Права на экранизацию Толкин продал студии United Artists в 1968 году. Через два года Бурман и Палленберг подготовили сценарий. Правда, студия отказалась от идеи. В United Artists посчитали, что фильм с упором на спецэффекты получится слишком дорогим.

По замыслу Бурмана вся трилогия должна была уместиться в один фильм. Это устроило студию, но создало проблему для авторов. Им пришлось жёстко сокращать роман. В списке пострадавших персонажей оказались Исилдур, Фарамир и Древобород.

Часть новых сцен выглядела далеко от первоисточника. Начало почти повторяло книгу, но шло быстрее. Шир и его жителей едва показали. Уже на тринадцатой странице хоббиты выступали в путь.

Тома Бомбадила и могильников выкинули, но добавили эпизод с отравлением хоббитов дикими грибами. Арагорна в сценарии хоббиты встретили прямо на дороге. Он владел сразу обеими половинами расколотого Нарсиля. После боя у Брода Бруинен тела назгулов расплывались в чёрную слизь, стекали по реке и сливались в единое существо — Короля-чародея.

После прибытия в Ривенделл, сюжет ещё сильнее расходился с книгой. Арвен в варианте Бурмана была ребёнком и участвовала в удалении осколка моргульского клинка из руки Фродо. Гимли в одной сцене готовился к ампутации и выглядел при этом чрезмерно воодушевлённым.

Совет Элронда был сильно сокращён. Братство пошло дальше. На Карадраве их атаковала стая варгов. Члены Братства спаслись после приёма некоего волшебного напитка от Гэндальфа. Их тела покрылись льдом. Они плыли вниз по течению месяцы и оттаяли у подножия горы.

Во второй части больше всего пострадала «Две крепости». Вырезали встречу Мерри и Пиппина с энтами, битву при Хельмовой Пади, поход энтов на Изенгард. Убрали эпизод с палантиром и пленение Фродо следопытами Итилиэна.

Гэндальф вернулся как Белый волшебник, но встретился не с Арагорном и его спутниками, а с хоббитами в Фангорне. Голлум получил мало экранного времени. В болоте он тонул, хоббиты посчитали его погибшим. Позже Голлум вернулся у Роковой Горы, но в сценарии 1970 года он был полностью бесчувственным героем. Он действовал лишь ради Кольца. В сценарии было мало моментов, в которых зритель мог бы успеть привязаться к героям.

Битва на Пеленнорских полях в целом повторяла книгу, но с пропусками и свободными вольностями. Арагорн призвал Армию Мёртвых, но сценарий не объяснял, кто эти мертвецы и почему они ему повинуются.

В целом просмотр сценария у многих фанатов вызвал облегчение. Так как такой фильм мог вызвать польное разочарование.