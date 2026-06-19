«Кругом одни дебилы», «Плюнули и выключили»: НТВ запустил новый хит, но он с треском провалился — собрали отзывы

На НТВ продолжается показ детективного сериала «Леший», но чем дальше развивается сюжет, тем больше недовольства появляется у зрителей. История про бывшего оперативника, который после личной трагедии уехал в глухую деревню и стал лесным инспектором, на старте выглядела любопытно. Однако многие поклонники жанра признаются: ожидания оказались выше результата.

Что не понравилось зрителям

Судя по отзывам, главная претензия связана с неправдоподобностью происходящего. Многие считают, что сюжет всё чаще строится на случайностях, а персонажи принимают странные решения.

Один из зрителей довольно жёстко описал свои впечатления:

«После вчерашних серий расхотелось дальше смотреть. Всё предсказуемо или уже где-то виденное. И просто скучно».

Другой комментарий оказался ещё эмоциональнее:

«Посмотрели шесть серий. Со скрипом. Седьмую не одолели. Плюнули и выключили».

Шаблон на шаблоне

В обсуждениях регулярно звучит мнение, что сериалу не хватает напряжения, а некоторые сюжетные линии выглядят слишком шаблонно. Отдельно достаётся и количеству драк, которых, по мнению аудитории, становится слишком много.

Некоторые зрители отмечают, что вместо детективной интриги получают бесконечные конфликты и выяснение отношений. Один из самых ярких отзывов звучит так:

«Кругом одни дебилы, друг другу бьют по мордам, а потом начинают разговаривать и выяснять что к чему».

Есть ли у сериала поклонники?

При этом нельзя сказать, что «Леший» не нравится абсолютно никому. Часть аудитории, наоборот, хвалит главного героя за человечность и отсутствие образа идеального супермена. Некоторым зрителям пришёлся по душе более лёгкий тон повествования и наличие юмора.

Но если судить по свежим обсуждениям, негативных отзывов сейчас заметно больше. Зрители жалуются на слабую интригу, предсказуемость и ощущение, что сериал затянулся сильнее, чем требовал сюжет.

Возможно, финальные серии ещё смогут изменить отношение аудитории. Но пока складывается впечатление, что «Леший» рискует стать одной из самых спорных премьер НТВ этого лета.