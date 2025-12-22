Меню
Круглая плоская или треугольная: что творится с грудью мамы Дяди Федора в «Простоквашино» и кто за это в ответе

22 декабря 2025 18:37
Кадры из мультфильма «Каникулы в Простоквашино» (1980)

Была версия, что рисовали мужчины и женщины, но дело не в этом.

«Простоквашино» — мультфильм, который зрители пересматривают десятилетиями, и каждый раз находят в нем новые странности. Одна из самых обсуждаемых — мама Дяди Федора.

В одних сериях у нее заметный бюст, в других — почти плоский силуэт. Интернет давно придумал десятки объяснений, но настоящая причина куда проще и прозаичнее.

Версия из Сети, которая не выдерживает проверки

Самый популярный миф звучит так: одни серии рисовали мужчины — отсюда формы, другие женщины — поэтому образ «усыхал». Версия эффектная, но неверная.

Во всех частях «Простоквашино» художниками-постановщиками были мужчины. Менялись команды, имена в титрах, но гендер тут ни при чем.

Как на самом деле создавались образы героев

Мультфильм делали большие группы аниматоров. Один художник отвечал за эмоции, другой — за движение, третий — за фон и общие планы. Более того, даже в рамках одной серии персонажи нередко переходили от одного художника к другому. В результате пропорции, линии и детали слегка «плавали».

Коллаж: vv_kotoryi_s

Почему менялась именно фигура мамы

У мамы Дяди Федора не было жестко закрепленной модельной карты. В отличие от Матроскина или Шарика, ее образ оставлял больше свободы для трактовки. Кто-то рисовал строже, кто-то мягче — отсюда и скачки в объемах. Аналогичные изменения легко заметить и у других персонажей: у Дяди Федора менялись черты лица, у папы — рост и осанка.

Итог без мистики

Бюст мамы Дяди Федора менялся не по сюжету и не по замыслу авторов. Это обычная особенность советской анимации, где над героями работали разные люди.

В этом можно убедиться, взглянув на имена художников, работающих над первой частью:

  • Марина Восканьянц,
  • Эльвира Маслова,
  • Галина Зеброва,
  • Марина Рогова,
  • Рената Миренкова,
  • Дмитрий Анпилов,
  • Сергей Маракасов.

Именно эта неровность сегодня и создает ощущение живого, настоящего мира «Простоквашино». Ранее портал «Киноафиша» писал про темную фанатскую теорию о «Трое из Простоквашино».

Фото: Кадры из мультфильма «Каникулы в Простоквашино» (1980)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
