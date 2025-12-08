Меню
Киноафиша Статьи Круче всех «Заклятий» вместе взятых: об аргентинском хорроре в России почти не знают, а за рубежом — это хит с 96% на RT

8 декабря 2025 13:17
Кадр из фильма «Одержимые злом»

Критики от ленты остались в восторге.

Пока Голливуд продолжает радовать поклонников проверенными сиквелами «Заклятия», в Аргентине появился хоррор, который ломает все представления о жанре. «Одержимые злом» — это фильм, смело играющий на нервах зрителей. Собрав восторженные 96% на Rotten Tomatoes и хвалебные сравнения с классиками вроде Джона Карпентера и Дэвида Кроненберга, картина стала событием для критиков.

Однако в русскоязычном сегменте интернета о ней — почти полная тишина.

Сюжет фильма «Одержимые злом»

Вдали от цивилизации, в глухой деревне, двое братьев-охотников натыкаются в лесу на пугающую находку — мужчину, чьё тело стало полем битвы. Его буквально разрывают изнутри демоны, стремящиеся вырваться наружу. Пытаясь защитить свои семьи, братья решают как можно дальше увезти одержимого от родных домов.

Но их отчаянная попытка обернуть беду вспять оказывается тщетной. Зло, словно чума, начинает стремительно расползаться по округе, вселяясь в каждого встречного — и в людей, и в животных. Вскоре весь мир вокруг погружается в абсолютный, беспросветный хаос.

Кадр из фильма «Одержимые злом»

Детали фильма «Одержимые злом»

«Одержимые злом» увидели свет в 2023 году и практически мгновенно приобрели культовый статус среди истинных ценителей ужасов. Его создатель, режиссёр Демиан Рунья, снял картину, которую западные обозреватели не стеснялись называть лучшим хоррором года. Премьера состоялась на фестивале в Торонто — известной площадке для самого смелого и некоммерческого кино.

В США фильм вышел сначала в ограниченном прокате, а затем на стримингах, собрав впечатляющие 75 баллов на Metacritic и ошеломляющие 96% на Rotten Tomatoes. Критики проводили параллели между Руньей и такими титанами жанра, как Карпентер и Кроненберг.

Однако в России о нём почти не говорят, и картина осталась достоянием лишь узкого круга посвящённых. А жаль, ведь «Одержимые злом», судя по редким отзывам, ломают жанровые шаблоны с такой дерзостью, на которую давно не решался почти никто.

«"Одержимые злом" — фильм для тех, кто устал от безопасных голливудских хорроров. Здесь атмосфера "Экзорциста", жестокость "Зелёной комнаты" и безысходность "Реинкарнации". Всё вместе», — пишет автор Дзен-канала «La Critique».

Светлана Левкина
Светлана Левкина
