Заменят не только Градского: что будет во 2 сезоне «Постучись в мою дверь в Москве»

29 января 2026 15:13
Кадр из сериала «Постучись в мою дверь в Москве»

Дата премьеры уже известна.

Поклонников захватывающей истории Саши Гордеевой и Сергея Градского ждет продолжение сериала «Постучись в мою дверь в Москве». Премьера новых серий запланирована на 9 февраля 2026 года в онлайн-кинотеатрах Okko и PREMIER. Влюбленные продолжат сражение за любовь.

Что происходило в первой половине второго сезона

Саша вернулась в «Стиллард», однако для Сергея наступили нелегкие времена. Любимая поставила мужчине ряд условий, которых ему оказалось не так легко выполнить. Кроме того, в отношения влюбленных вмешалась бабушка героини, которая скрывает немало семейных тайн.

Главный изменения второго сезона

После первого сезона проект покинул Никита Волков, который исполнял роль Сергея Градского. Во втором сезоне зрители увидели великолепный дуэт Лины Гриба и Кирилла Дыцевича. Также Анну Невскую, которая играла роль тети Саши, заменила Алика Смехова. Еще к проекту присоединилась Евдокия Германова. Именно ей досталась роль властной бабушки Саши.

Что ждать во втором сезоне

Актеры возвращаются к своим ролям. Всего во втором сезоне запланировано 60 эпизодов. Первые 28 уже вышли. Создатели обещают новые сюжетные линии, отличные от турецкой версии. Они будут больше адаптированы именно под российскую аудиторию.

Фото: Кадр из сериала «Постучись в мою дверь в Москве»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
