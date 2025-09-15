Круче только яйца: когда выходят новые серии «Дома Гиннесса» и почему драма от автора «Острых козырьков» — лучший подарок этой осени

Осень обещает быть горячей для любителей исторических драм. 25 сентября на Netflix выходит новый сериал «Дом Гиннесса» — проект Стивена Найта, известного как создателя «Острых козырьков».

На этот раз он берётся за одну из самых влиятельных семей Ирландии, которая оставила свой след в мировой истории благодаря культовому стауту.

История династии, которая изменила мир пива

Сюжет переносит зрителей в XIX век и рассказывает о последних днях Бенджамина Гиннесса. Перед смертью он оставляет своим четырём детям не только огромное наследие, но и наставления, как сохранить семейное дело. Ведь именно благодаря роду Гиннессов маленькая пивоварня, арендованная Артуром Гиннессом на 9000 лет, превратилась в символ Ирландии и один из самых узнаваемых брендов мира.

В сериале сплетаются семейная драма, политические интриги и культурное наследие. Здесь не только про пиво, но и про то, как наследие одной семьи стало частью национальной истории.

Все серии сразу

Netflix выпускает «Дом Гиннесса» целиком — сразу восемь эпизодов. Такой формат позволяет смотреть историю как большую киноэпопею, без томительного ожидания новых частей.

Расписание выхода первого сезона

Эпизод Дата выхода 1-я серия 25 сентября 2-я серия 25 сентября 3-я серия 25 сентября 4-я серия 25 сентября 5-я серия 25 сентября 6-я серия 25 сентября 7-я серия 25 сентября 8-я серия 25 сентября

Почему это стоит ждать

«Дом Гиннесса» обещает стать ярким пополнением в жанре биографических драм. Над проектом работали именитые режиссёры Том Шенкленд («Змей») и Муния Аки («Точка кипения»), а внимание к деталям исторической эпохи — фирменный почерк Найта. И если «Острые козырьки» подарили нам атмосферу Бирмингема начала XX века, то здесь зрители погрузятся в Дублин и Нью-Йорк XIX столетия.

Для тех, кто любит драмы с размахом, харизмой и реальной историей за спиной, это один из главных релизов сентября.

