Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Круче только яйца: когда выходят новые серии «Дома Гиннесса» и почему драма от автора «Острых козырьков» — лучший подарок этой осени

Круче только яйца: когда выходят новые серии «Дома Гиннесса» и почему драма от автора «Острых козырьков» — лучший подарок этой осени

15 сентября 2025 20:04
Кадр из сериала «Дом Гиннесса»

Да, ждать неделями развязки не придется.

Осень обещает быть горячей для любителей исторических драм. 25 сентября на Netflix выходит новый сериал «Дом Гиннесса» — проект Стивена Найта, известного как создателя «Острых козырьков».

На этот раз он берётся за одну из самых влиятельных семей Ирландии, которая оставила свой след в мировой истории благодаря культовому стауту.

История династии, которая изменила мир пива

Сюжет переносит зрителей в XIX век и рассказывает о последних днях Бенджамина Гиннесса. Перед смертью он оставляет своим четырём детям не только огромное наследие, но и наставления, как сохранить семейное дело. Ведь именно благодаря роду Гиннессов маленькая пивоварня, арендованная Артуром Гиннессом на 9000 лет, превратилась в символ Ирландии и один из самых узнаваемых брендов мира.

В сериале сплетаются семейная драма, политические интриги и культурное наследие. Здесь не только про пиво, но и про то, как наследие одной семьи стало частью национальной истории.

Все серии сразу

Netflix выпускает «Дом Гиннесса» целиком — сразу восемь эпизодов. Такой формат позволяет смотреть историю как большую киноэпопею, без томительного ожидания новых частей.

Расписание выхода первого сезона

Эпизод Дата выхода
1-я серия 25 сентября
2-я серия 25 сентября
3-я серия 25 сентября
4-я серия 25 сентября
5-я серия 25 сентября
6-я серия 25 сентября
7-я серия 25 сентября
8-я серия 25 сентября

Почему это стоит ждать

«Дом Гиннесса» обещает стать ярким пополнением в жанре биографических драм. Над проектом работали именитые режиссёры Том Шенкленд («Змей») и Муния Аки («Точка кипения»), а внимание к деталям исторической эпохи — фирменный почерк Найта. И если «Острые козырьки» подарили нам атмосферу Бирмингема начала XX века, то здесь зрители погрузятся в Дублин и Нью-Йорк XIX столетия.

Для тех, кто любит драмы с размахом, харизмой и реальной историей за спиной, это один из главных релизов сентября.

Ранее мы писали: На Amazon Prime Video есть целая коллекция крутых криминальных сериалов: выбрали 5 лучших из них.

Фото: Кадр из сериала «Дом Гиннесса»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Читать дальше 29 сентября 2025
199 серии и 2 дня 18 часов 20 минут непрерывного просмотра: что случилось в финале «Дикой розы» — за 37 лет вы наверняка забыли 199 серии и 2 дня 18 часов 20 минут непрерывного просмотра: что случилось в финале «Дикой розы» — за 37 лет вы наверняка забыли Читать дальше 27 сентября 2025
Пообещаешь себе «только 1 эпизод» — а потом за ночь проглотишь все остальные: самые рейтинговые серии «Анатомии страсти» на IMDb (от 9,0 и выше) Пообещаешь себе «только 1 эпизод» — а потом за ночь проглотишь все остальные: самые рейтинговые серии «Анатомии страсти» на IMDb (от 9,0 и выше) Читать дальше 27 сентября 2025
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось Читать дальше 26 сентября 2025
Человека в шляпе из 3 сезона «Алисы в Пограничье» зря считали Джокером: кто же он на самом деле? Человека в шляпе из 3 сезона «Алисы в Пограничье» зря считали Джокером: кто же он на самом деле? Читать дальше 26 сентября 2025
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Читать дальше 29 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Читать дальше 29 сентября 2025
В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился Читать дальше 29 сентября 2025
«Рад, что не бросил после первых серий»: именно с 5 эпизода «Москва слезам не верит» зацепила зрителей по-настоящему «Рад, что не бросил после первых серий»: именно с 5 эпизода «Москва слезам не верит» зацепила зрителей по-настоящему Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше